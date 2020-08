Štvanický challenger vyhrál hvězdný Švýcar Wawrinka

Švýcarský tenista Stan Wawrinka potvrdil roli hlavního favorita challengeru ATP na pražské Štvanici. Vítěz tří grandslamů porazil ve finále Rusa Aslana Karaceva 7:6, 6:4. V příštím týdnu se Wawrinka v rámci rozehrání po koronavirové pauze představí v Praze ještě na dalším antukovém challengeru na kurtech Spojů na Žižkově.

Stan Wawrinka US Open 2019 | Foto: Reuters

V předchozích čtyřech zápasech na Štvanici včetně semifinále s českým talentem Michaelem Vrbenským odehrál Wawrinka pokaždé tři sety. Finále ale sedmnáctý hráč světa zvládl bez ztráty sady za hodinu a tři čtvrtě.

Karacev, kterému patří v pořadí ATP až 263. místo, švýcarské hvězdě v prvním setu statečně vzdoroval. Oba si udrželi podání, takže rozhodoval tie-break. V něm se ruský tenista ujal vedení 2:0, ale zbylé výměny ovládl pětatřicetiletý Švýcar.

Druhou sadu rozhodl třetí game, v němž Wawrinka proměnil druhý brejkbol a ujal se vedení 2:1. V dalších hrách už si tenisté udrželi servis a někdejší vítěz Australian Open, Roland Garros a US Open v desátém gamu využil druhý mečbol.

"Mám radost, byl to můj nejlepší zápas tento týden. Dobře jsem podával a jsem rád, že je z toho vítězství," řekl serveru Tenisový svět Wawrinka, který si připsal první trofej po více než třech letech. Naposledy slavil v květnu 2017 v Ženevě, kde získal 16. titul na okruhu ATP.

Bývalá světová trojka se v Praze rozehrává před antukovou sezonou v Evropě, zářijové US Open vynechá. "Jsem rád, že tu můžu být, po tolika měsících bez tenisu. Byl to výborný turnaj. Šlo mi to, jak jsem očekával. Ještě nehraju nejlépe, jak umím. Proto jsem tady, abych odehrál nějaké zápasy a postupně se zlepšoval," prohlásil vítěz I. ČLTK Prague Open 2020.

Lukáš Rosol, který vypadl ve dvouhře v prvním kole, došel v deblové soutěži se Zdeňkem Kolářem až do finále. V něm podlehli francouzské dvojici Pierre-Hugues Herbert, Arthur Rinderknech 3:6, 4:6.