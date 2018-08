Americká generálka jako řemen. Plíšková musí v Cincinnati porazit svou polskou noční můru

před 1 hodinou

České tenistky se na turnaji v Cincinnati tento týden nepotkaly se zrovna nejlepším losem.

Cincinnati - Na okruhu nenajdete nikoho, koho by v losu pro první kolo turnaje viděla méně ráda. Česká tenisová dvojka Karolína Plíšková prohrála s Polkou Agnieszkou Radwańskou všech sedm vzájemných duelů a nyní ji v generálce na poslední grandslam sezony potká poosmé. Štěstí na soupeřky ale neměly ani další Češky.

Příběh marného zdolávání polské zdi začal pro rodačku z Loun před šesti lety na turnaji v Kuala Lumpuru, kde Češka prohrála v osmifinále dvakrát 4:6. Dosud proti Radwańské nezískala jediný set, byť jednou ho prohrála až v tiebreaku.

"S ní hrát je těžké. Hodně toho vrátí, moc nechybuje, je to šikovná a chytrá hráčka," chválila Polku Plíšková, když se s ní střetla naposledy ve skupině na Turnaji mistryň v roce 2016.

Jenže od poslední porážky v Singapuru se toho v životech i kariérách obou hráček událo spoustu. Jedno mají společné, z obou už jsou nyní vdané paní.

Jinak se jejich příběhy liší. Radwańská, která se vdala loni, zažila za poslední dvě sezony ústup ze slávy. I vinou zranění vypadla z první desítky a teď patří někdejší světové dvojce až 38. příčka. Plíšková byla od té doby dokonce na tenisovém trůnu a připsala si už skalpy tenistek, proti kterým jí to dřív moc nešlo.

Přetlačila už takhle Dánku Caroline Wozniackou či Rumunku Simonu Halepovou. A v podobný zlom ve vzájemných statistikách jistě doufá i tentokrát.

Nic snadného ale v Cincinnati nečeká ani na další české hráčky. Petra Kvitová má jako nasazená osmička v prvním kole volný los, ale v tom druhém se může těšit na těžký kalibr. Pokud Serena Williamsová překoná deprese z minulého týdne, kvůli kterým se odhlásila z turnaje v Montrealu, a v úvodním utkání Australanku Darju Gavrilovou, čeká ji bitva proti tenistce z Fulneku.

Česko-americký zápas by byl nejen zajímavým předkrmem před listopadovým finále Fed Cupu v pražské O2 areně, kde by se mohly postavit proti sobě znovu, ale také jinak ojedinělým duelem dvou největších ranařek posledních let. Kvitová se neutkala s Williamsovou už přes tři roky. Naposledy proti ní vyhrála na madridské antuce v roce 2015.

Jiná levačka Markéta Vondroušová se díky divoké kartě vyhnula kvalifikaci, ale hned v prvním kole ji čeká těžké sousto v podobě světové šestnáctky Ashleigh Bartyové z Austrálie.

Barbora Strýcová si už v pondělí od 17 hodin (zápas můžete sledovat on-line) bude chtít poradit s nevyzpytatelnou Estonkou Anett Kontaveittovou. Nejlépe vyšla z losu zřejmě Kateřina Siniaková, která narazí na 72. hráčku světa Švédku Rebeccu Petersonovou.