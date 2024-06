Siniaková vyhrála potřetí čtyřhru na Roland Garros, poprvé s Gauffovou

Česká tenistka Kateřina Siniaková získala třetí deblový titul na Roland Garros a osmý na grandslamu. S Američankou Cori Gauffovou vyhrály na pařížské antuce dnešní finále nad italskou dvojicí Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová 7:6, 6:3. Turnajové pětky Siniaková s Gauffovou slavily první společný titul hned při premiérovém startu.

"Jsem ráda, že jsem tu mohla hrát další finále. Odehrály jsme zde úžasné zápasy. Užívala jsem si každý moment," řekla na kurtu Siniaková.

"Děkuji i Coco za to, že jsme si mohly spolu zahrát. Je to úžasná hráčka. Věřím, že spolu ještě někdy hrát budeme," doplnila česká tenistka.

Osmadvacetiletá Siniaková zvítězila v Paříži už v letech 2018 a 2021 s Barborou Krejčíkovou. Gauffová získala první deblový titul v kariéře. Za triumf obdržely šek na 590 000 eur (asi 14,5 milionu korun).

Hráčky se daly dohromady poté, co jejich dosavadní spoluhráčky Australanka Storm Hunterová a Američanka Jessica Pegulaová nemohly na turnaji startovat kvůli zranění.

"Bylo to mé třetí (deblové) finále a konečné úspěšné. Děkuji Kateřině, že si se mnou zahrála. Daly jsme se dohromady dva dny před turnajem. Bylo to na poslední chvíli," uvedla Gauffová, loňská vítězka dvouhry na US Open.

Ziskem osmého grandslamového titulu se Siniaková přiblížila v historickém českém žebříčku Heleně Sukové, která má o jeden triumf více. V čele je s 12 deblovými vítězstvími Jana Novotná.

Siniaková s Gauffovou neudržely v prvním setu dvakrát náskok brejku a sada dospěla do zkrácené hry. V ní česko-americký pár ztrácel 3:5, poté ale díky čtyřem míčkům za sebou vývoj otočil a ujal se po necelé hodině vedení.

Ve druhém setu získaly Siniaková s Gauffovou náskok 4:1. Přestože v sedmé hře o servis přišly, Italky vzápětí šanci na srovnání při podání Erraniové nevyužily. Česko-americká dvojice následně využila při servisu Gauffové první mečbol.

Paoliniová prohrála na Roland Garros i druhé finále. V sobotu nestačila v utkání o titul ve dvouhře na světovou jedničku a obhájkyni titulu Polku Igu Šwiatekovou.

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros (antuka, dotace 53,5 milionu eur):

Ženy:

Čtyřhra - finále: Gauffová, Siniaková (5-USA/ČR) - Erraniová, Paoliniová (11-It.) 7:6 (7:5), 6:3.