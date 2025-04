Toyota na "Kanárech" smetla soupeře, suverénně vyhrál Rovanperä

Fin Kalle Rovanperä v Toyotě ovládl Rallye Kanárských ostrovů. Japonská značka obsadila v cíli první čtyři místa.

Druhý skončil se ztrátou 53,5 sekundy Sébastien Ogier z Francie. Třetí skončil Brit Elfyn Evans, který zaostal o 1:17,1 minuty.

Jan Černý s Citroënem specifikace Rally2 obsadil v hodnocení WRC2 Challenger šesté místo, ve WRC2 byl osmí a celkově vybojoval 18. pozici.

Dvojnásobný světový šampion vyhrál v seriálu šestnáctou rallye. Vítězství se dočkal po sedmiměsíční pauze od loňské soutěže v Chile.

Z osmnácti vypsaných rychlostních zkoušek Fin vyhrál plných patnáct včetně závěrečné zvlášť bodované Power Stage. Celkem si z Kanárských ostrovů odvezl maximální počet 35 bodů.

"Je to úžasné. Začátek sezony mi nevyšel, ale za těchto podmínek nám to vyšlo. Moc jsem si to užil a děkuju celému týmu," řekl šťastný 24letý jezdec.

Rovanperä se 66 body rázem poskočil na druhé místo v MS za Evanse (109). Třetí Thierry Neuville z týmu Hyundai má 59 bodů.

Rallye Kanárských ostrovů, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích: 1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris) 2:54:39,8, 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -53,5, 3. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -1:17,1, 4. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -2:02,9, 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -2:31,0, 6. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20) -3:01,4, …18. Černý, Hloušek (ČR/Citroën C3) -12:21,7.

Průběžné pořadí MS (po 4 ze 14 závodů): 1. Evans 109, 2. Rovanperä 66, 3. Neuville (Belg./Hyundai i20) 59, 4. Ogier 58, 5. Tänak 57, 6. Fourmaux 44.

Pořadí značek: 1. Toyota 208, 2. Hyundai 157, 3. M-Sport Ford 58.