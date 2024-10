Takovou formu ještě neměla. Muchová ale vyzve soupeřku, která ji v létě rozbrečela

Těžko se věří, že tahle hráčka před devíti měsíci ležela na operačním sále. Karolína Muchová v Pekingu válcuje jednu soupeřku za druhou. Podle statistiků takovou fazónu ještě neměla. V boji o čtvrtfinále ji ovšem čeká soupeřka, které rozhodně má co vracet.

V únoru si při pokusu o comeback na Tour poranila zápěstí takovým způsobem, že už to mohla vyřešit jen operace. Od té doby se dávala dohromady a znovu se do ostrého zápasu podívala až v červnu.

Formu ukázala rodačka z Olomouce už při úspěšné obhajobě US Open, ale teď z ní jde vyloženě strach. Na "tisícovkovém" podniku v Pekingu zlikvidovala už tři soupeřky a v žádném utkání neprohrála víc než čtyři gemy.

"Celkem ztratila na cestě do osmifinále jen deset her. Takovou formu ve třech po sobě jdoucích zápasech ještě Muchová na žádné akci nepředvedla," spočítal na síti X účet OptaAce, což je organizace, která monitoruje statistiky WTA i ATP.

Její nevídaná forma sklízí chválu na všech frontách. "Podobný rychlý návrat na tu nejvyšší úroveň umí tak brzy po zranění jen pár lidí na světě. Vždyť vyhrála už osm z devíti posledních zápasů," pochválil ji účet The Tennis Letter.

Nutno spravedlivě dodat, že české tenistce, ač je sama vinou dlouhého zranění v žebříčku až na 49. místě, se zatím ty největší váhy světového tenisu vyhýbaly. Jen jedna ze tří soupeřek byla z první padesátky žebříčku.

Pomohlo jí to, že z její části pavouka překvapivě vypadla sedmička - krajanka Barbora Krejčíková. Ale zvládla i těžkou psychologickou bitvu proti domácí hvězdě Jüan Jüe.

"Nebylo to snadné, měla velkou podporu diváků, ale tady v Pekingu jsou milí lidé, kteří fandili i mě, podívejte, vždyť támhle jsou moje hlavy a ruce," pobavila Muchová a ukázala do publika, kde měli někteří diváci v rukách velké podobizny české tenistky.

Trying to break Muchova like… pic.twitter.com/0UXw5ptb5Q — Draqueline Cristian (@draqueline) September 30, 2024

A bitva o čtvrtfinále? Opět žádné velké jméno, ale zato soupeřka, která jí naposledy vehnala slzy do očí, 79. hráčka světa Cristina Bucșová. Jedna z dvojice Španělek, které vyhrály bronzové medaile v Paříži na úkor Muchové a její parťačky Lindy Noskové.

"Nastupovaly jsme do toho s tím, že nevíme, co od toho máme čekat. Na medaile jsme ani nepomýšlely. Ale teď, když to bylo tak blízko a takhle nám to uklouzlo, je to ještě smutnější a bolestivější," líčila v Paříži a sem tam si ještě setřela slzu z uplakaných očí.

Ve středu to ale bude jiná disciplína. Běhavá Španělka nikdy nebyla ani v padesátce natož v první desítce jako Muchová.

