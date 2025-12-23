Šulc uchvacuje v Lyonu efektivitou. V jedné statistice už předčil i Messiho

Je mu to jedno. Ať hraje domácí fotbalovou soutěž, Evropskou ligu nebo francouzský pohár, nastupuje Pavel Šulc se stejnou intenzitou a sází gól za gólem. V neděli potřeboval na dva góly pouze jeden poločas. Jeho efektivita tak snese ta nejpřísnější srovnání.
Zavánělo to ostudou. Lyon se v neděli trápil proti celku z regionální soutěže. Do druhého poločasu tak trenér Paulo Fonseca nasadil Pavla Šulce, který do té doby odpočíval na lavičce.
Olympique tak rázem začal být nebezpečnější a nakonec tlak přetavil ve dva góly karlovarského rodáka.
Nejprve Šulc dorazil do sítě krkolomnou přihrávku spoluhráče a pak si povodil vyběhnuvšího gólmana.
„Ten první gól se zdál jednoduchý, ale pořád jsem tam musel doběhnout. Při druhém jsem chtěl přihrát, ale nakonec jsem raději vystřelil. Zápas to nebyl snadný, takoví soupeři proti vám nemají co ztratit,“ nechal se po zápase slyšet český reprezentant.
Letní posila z Viktorie Plzeň tak nastřílela za Lyon už devět gólů, takovou statistikou se za podzim nemůže pochlubit žádný ze spoluhráčů.
„Je jednou z nejlepších posil. Vyniká neotřelým stylem a vzhledem k jeho statistikám je pro tým nepostradatelným,“ napsal o něm server olympique-et-lyonnais.com.
V neděli se už poněkolikáté potvrdilo, že čtyřiadvacetiletý šikula umí skvěle využít čas strávený na hřišti.
„Ti, co říkali, že Šulc možná nehraje nijak okázale, ale je chytrý, měli pravdu. Je jedním z nejefektivnějších hráčů, jaké jsem v dresu Lyonu viděl,“ napsal na síti X jeden ze skalních příznivců francouzského velkoklubu s přezdívkou Samuel.
Na sociálních sítích se také zjevila zajímavá statistika. Šulc si totiž připsal mnohem produktivnější nástup do Ligue 1 než slavný Lionel Messi, když debutoval ve francouzské nejvyšší soutěži v dresu PSG v sezoně 2021/22.
Zatímco hvězdný Argentinec potřeboval na šest gólů 26 zápasů, Šulc o 11 zápasů méně.
Nyní si dá Lyon vánoční pauzu a do soutěže naskočí zase 3. ledna v bitvě proti Monaku.
