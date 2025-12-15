Šulce už ve Francii přirovnávají k Müllerovi. Česká intuice táhne Lyon vzhůru

Ve druhém zápase za sebou vyplaval na malém vápně a zařídil fotbalistům Lyonu tři body. Českého reprezentanta Pavla Šulce velebí francouzská média i fanoušci. Pro neortodoxní styl hry ho přirovnávají k německému snajprovi Thomasu Müllerovi.
Zatímco ve čtvrtek si v zápase Evropské ligy došel pro gólovou dorážku, tentokrát k němu v utkání francouzské nejvyšší soutěže propadl centr a prakticky ze stejného místa uklidil míč do sítě hlavou.
Šulc se v neděli podepsal pod výhru 1:0 proti Le Havre už šestým gólem v Ligue 1 a potvrdil, že je pro klub letní posilou, která se opravdu vyplácí.
Celkem v obou soutěžích nasbíral už sedm branek a pět asistencí. Tím se nemůže pochlubit za podzim nikdo ze spoluhráčů.
„Já prostě nepřemýšlím, tentokrát jsem do toho dal hlavu a pak už jen koukal, jestli se to vešlo do branky,“ smál se v pozápasovém rozhovoru rodák z Karlových Varů.
Jeho intuice už začíná být v Ligue 1 pověstná. V pokutovém území má nebývalý instinkt a umí zakončit i v krkolomných pozicích. I proto si vysloužil úctyhodné přirovnání.
„Šulc je na hřišti něco mezi hráčem číslo devět a deset. Opravdu takový Thomas Müller Lyonu,“ napsal o něm na síti X lyonský podcaster Micka.
A souhlasí s ním i jeden ze skalních fanoušků Lyonu. „V poslední třetině hřiště je klinický, účinný a smrtící, od dob Müllera jsem nic podobného neviděl,“ vzpomněl také uživatel Camso německého fotbalistu a mistra světa, který za Bayern nasázel v bundeslize 150 gólů.
Poté, co doléčil zranění ze začátku listopadu, se čtyřiadvacetiletý český reprezentant pevně usadil v základní sestavě.
„Plním v podstatě roli středního útočníka, což mi vyhovuje. Ale je to hodně těžká soutěž, obrana soupeřů se těžko prolamuje. Naštěstí jme dobrý tým. Jsem rád, že umím být rozhodujícím hráčem, ať už dávám góly nebo na ně přihrávám,“ pochvaluje si Šulc.
Ve francouzské soutěži patří aktuálně Lyonu pátá pozice, pořadí Evropské ligy dokonce vévodí.
Bitva pohlaví? Nesrovnávejte mě se Sabalenkovou, rýpla si Kingová. Bojí se důsledků
Byla první hráčkou, která šla s kůží na trh. Střetla se v otevřeném zápase s mužem. Teď bude bývalý tenistka Billie Jean Kigová sledovat, jak se o něco podobného pokusí současná ženská jednička Aryna Sabalenková proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Nadšená z toho ale není.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.
ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.
Do Vánoc mlha a oblačné počasí, zlom nastane o svátcích. Výrazně se ochladí
Mlhavé a oblačné počasí jen tak neustoupí. Slunce by se mohlo krátce objevit na obloze ve čtvrtek, a to hlavně na jihu Čech. Zataženo tak bude pravděpodobně i během Vánoc. Potom by podle meteorologů mohla přijít výrazná změna. Otázkou je, zda se dočkáme sněhu alespoň během svátků.
Skrytý detail v DNA možná odhaluje 200 let starou záhadu Ludwiga van Beethovena
Když Ludwig van Beethoven v březnu 1827 umíral, zanechal po sobě nejen hudbu, která přetrvala staletí, ale i tiché přání: aby svět poznal jeho nemoc. O téměř dvě stě let později se k tomuto odkazu vědci skutečně vrátili. Analýza DNA z jeho vlasů přinesla nové odpovědi – a také překvapení, která by si samotný skladatel sotva dokázal představit.