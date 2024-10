Mourinho baví. Spustil laptop-gate, ze žádné otázky nemá strach a omluvil se za září

Slavný fotbalový trenér José Mourinho baví i v novém angažmá. Po kauze s "nepříchodem" na tiskovou konferenci zaujal kouč Fenerbahce Istanbul o víkendu nezvyklým protestem, za který dostal od rozhodčího žlutou kartu. Agentura AP ho nazvala laptop-gate.

Vzal přenosný počítač, nastavil ho na inkriminovanou situaci a okázale ho umístil před televizní kameru.

Tak kouč Fenerbahce Mourinho demonstroval, že sudí na hřišti i videorozhodčí (VAR) špatně posoudili situaci, při níž neuznali gól Edina Džeka ze 76. minuty.

Istanbulský klub v té chvíli vedl nad Antalyasporem jen těsně 1:0 a uklidňující pojistka by se mu do závěru zápasu hodila.

Ovšem podle sboru arbitrů předcházel trefě bývalého útočníka Teplic ofsajd. Mourinho svým činem hodlal dokázat, jak se mýlili. Vykoledoval si ovšem jen žlutou kartu.

𝗟𝗮 𝘀𝗰𝗲̀𝗻𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗶𝗻𝗴𝘂𝗲. 😭😭😭



Après le but refusé à son équipe face à Antalyaspor, José Mourinho a placé son ordinateur devant la caméra du diffuseur avec le ralenti. 🤯🇵🇹



Carton jaune. 🟨



🎥 @beINSPORTS_TR pic.twitter.com/7jDseNSMES — Actu Foot (@ActuFoot_) September 29, 2024

"Neřekl jsem jediné slovo. Nevyvíjel jsem žádný nátlak," bránil se trestu portugalský stratég po utkání. "Jen jsem vzal laptop a umístil ho tam," pokračoval Mourinho.

K činu ho podle jeho slov vedla jen snaha pomáhat mužům s píšťalkou. "Mám rád dobrý VAR. A je mi úplně jedno, jestli je z Turecka nebo z jiné země. Jenom chci, aby VAR pomáhal sudímu dělat správná rozhodnutí," tvrdil dvojnásobný vítěz Ligy mistrů.

Situaci pak jedenašedesátiletý Mourinho podrobně rozebral. "Moji analytici přede mě dali laptop s okamžikem, kde byla zachycena pozice levého obránce. To byl nejspíš moment, který VAR nerozebíral. Ale my máme taktickou kameru, která pokrývá celou šířku hřiště a ukázala pozici jejich levého obránce. Za nás to byl platný gól," prohlásil.

Podle Mourinho to nebyl jediný kontroverzní okamžik střetnutí. "Byla tam spousta sporných situací. Spousta. Jen jsem naprosto v klidu reagoval. Ale rozhodčí mi dal žlutou kartu," krčil rameny kouč.

Jeho celek se tři minuty po Mourinhově napomenutí přece jen dočkal druhé trefy a po vítězství 2:0 je v tabulce druhý o tři body za Galatasarayem.

Právě po prohře v derby v předchozím kole se bývalý kouč Chelsea, Realu či Interu Milán postaral o jiný rozruch. Nedorazil totiž na tiskovou konferenci. Totiž - podle jeho výkladu na ni dorazil, ale nebyl do sálu vpuštěn, protože v něm stále řečnil kouč protivníka.

"Nemá logiku, abych na tiskovku čekal 75 minut. Zápas skončil, pogratuloval jsem trenérovi soupeře, pak jsem šel rovnou na flash interview a pak jsem 70 minut čekal na tiskovku. Chtěl jsem na ni jít, ale nebylo mi to umožněno. Stál jsem u dveří a chtěl jít dovnitř, ale nepustili mě," vyprávěl Mourinho.

To, že Fenerbahce zápas s Galatasarayem, jeden z klíčových momentů sezony, prohrál, prý s jeho absencí na tiskovce nesouviselo. "Nemá to s výsledkem nic společného. Nemá to nic společného s ničím jiným, jenom s tím, co je správné a co ne," dušoval se Mourinho.

Zároveň vyloučil, že by se mu nechtělo čelit dotazům žurnalistů po neúspěšném derby. "Za 24 let ve fotbale jsem se nikdy nevyhýbal tiskové konferenci, ani po porážce ne. Nikdy jsem neměl strach ze žádného novináře, ze žádné otázky a ze žádné tiskovky. Nevím, proč bych teď měl kvůli vám měnit své zvyky," obrátil se na turecká média.

S vtipem i sebevědomím sobě vlastním se Portugalec minulý týden vypořádal i s jedním nepříjemným dotazem po vítězství nad Saint-Gilloise v Evropské lize. Tazatele zajímalo, proč se po jeho letním příchodu v klubu pořád neprojevil "Mourinhův efekt".

"Podívejte. To, co se nazývá Mourinhův efekt, to jsou trofeje, poháry. A nejde vyhrát trofeje v září. V září nejsou žádné soutěže, které by se daly vyhrát. Tak jak můžete chtít vidět tenhle efekt," odpálkoval novináře muž, který vyhrál všechny tři evropské soutěže a titul i národní pohár slavil v Portugalsku, Anglii, Itálii i Španělsku.

"V každém klubu, ve kterém jsem byl, jsem získal trofej. Jenom v Tottenhamu ne, z něho jsem odešel dva dny před finále. Ale jinak v každém klubu znamenal Mourinhův efekt tituly. Ale nemůžu vyhrát titul v září, sorry," zakončil Mourinho.

