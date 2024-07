Miculyčová se po premiéře neubránila slzám. Hloupá chyba, litovala

Udělala svůj oblíbený trik, ale při dopadu ji sjela noha z pedálu a bylo po nadějích. Osmnáctiletá česká bikerka Iveta Miculyčová pak ani nepokračovala v druhé jízdě, věděla, že je po nadějích na olympijskou medaili z Paříže. Jeden z klíčových momentů se ale udál ještě při rozjížďkách před samotným závodem, kdy se srazila s Američankou Hannah Robertsovou.

Nad jednou z překážek jste se při rozjížďkách srazila s americkou soupeřkou. Co se přesně stalo?

Bylo to nepříjemné, mám tady takovou menší oděrku na ruce, ale zvládla jsem to. Hannah byla nakonec taky v pořádku, trénovaly jsme dál, ale bylo to takové… víc mě to znervóznilo, protože se mi to nikdy nestalo a když se najednou s někým takhle srazíte, navíc s takhle velkou rivalkou, tak si pak vyčítáte - ty jo, já jsem jí zkazila možnost mít medaili. To bylo nepříjemné.

Byla na vás naštvaná?

Nebyla naštvaná. Já jsem pak za ní přijela, omluvila jsem se jí. Ona řekla, že takhle to ve sportu je, nebylo to naschvál, prostě jsme se neviděly, překážky jsou velké. Nečekaly jsme to.

A teď k vašim finálovým jízdám. Jak hodnotíte tu první?

Zajistila jsem si ji. Byla dost podobná té kvalifikační, jenom jsem se rozjížděla odjinud. Ve druhé jízdě jsem měla připravené další triky, které bohužel ani na ně nedošlo kvůli pádu.

Ve druhé jste hned udělal svůj oblíbený trik s puštěním kola a chycením za sedlo před sebou, ale dopad se vám nepovedl, proč už jste dál nepokračovala? Byla před vámi ještě celá jízda…

Smekla se mi noha z pedálů a dodupla jsem na zem. Věděla jsem, že i kdybych pokračovala dál, přišla bych o další tři triky, co měly následovat, protože jsem ztratila veškerou rychlost. Byla to opravdu hloupá chyba. Smekla se mi noha.

Z tratě jste teda alespoň zamávala rodině, že?

Ano, měla jsem tu maminku a sestřičku. Neměly tu původní být, ale tím, že jsem sportovec od partnera her Visy, která měla pro své sportovce nějaké lístky, tak jsme si mohli dva vzít. Ale věděli jsme to až na poslední chvíli. Chtěla jsem tu mamku, která tady byla pro mě vždycky.

Vy jste posledních pár dnů bojovala s vedrem, měla jste úžeh, po každé jízdě jste dostávala na hlavu a za krk pytlíky s ledem, stihla jste si olympiádu užít?

Nebyla jsem nikde, protože mi nebylo dobře. A první dva dny, co jsme tady byli, tak pršelo, tak jsme jen chodili po vesnici. Viděla jsem Eiffelovku a viděla jsem Paříž.

Po druhé jízdě jste se neubránila slzám. Na druhou stranu celkově z toho bylo šesté místo, jste nejlepší Evropankou na olympijských hrách, budete to hodnotit kladně?

Určitě, pořád je to skvělý výsledek. Pomůžete to k propagaci tohoto sportu u nás. Chtěla bych se dostat ještě na X-Games, naučit se víc triků, víc to kolo ovládat a být nejlepší.