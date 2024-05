Sparta završila svou mistrovskou jízdu rekordem. Na Letné propukly oslavy

Fotbalisté mistrovské Sparty remizovali doma v posledním 5. kole nadstavbové skupiny o titul s Plzní 1:1 a ziskem 87 bodů v sezoně vytvořili nový rekord v historii samostatné ligy.

Pražané vedli po gólu Jaroslava Zeleného, ve druhé půli vyrovnal střídající Tomáš Chorý. Letenští nenavázali na středeční vítězství 2:1 na stadionu Viktorie ve finále domácího poháru, po němž zkompletovali po 10 letech double.

Pražané, kteří s předstihem obhájili titul už po minulém kole díky výhře 5:0 v Mladé Boleslavi, doma v lize v této sezoně v 18 duelech jako jediní neprohráli a s 46 body tam byli nejlepším týmem. Sparta utrpěla z posledních 22 zápasů nejvyšší soutěže jedinou porážku a 11 kol po sobě bodovala. Tabulku ovládla o dva body před Slavií. Plzeň v posledních třech ligových duelech nezvítězila.

"Prožili jsme úžasný týden, pomalu mi už dochází energie. Hráči si zaslouží ten největší respekt. Nejprve zvítězili v sobotním ligovém utkání v Mladé Boleslavi a ve středu v Plzni ve finále domácího poháru. Slavili tak, jak jsem ještě nikoho neviděl a stejně dnes nastoupili. Zaslouží si to," řekl dánský trenér Sparty Brian Priske na tiskové konferenci.

Oběma celků už o nic zásadního nešlo, hosté již delší dobu měli jisté třetí místo. Pozornost se vedle bodového rekordu upřela především na souboj o korunu pro krále střelců. Plzeňský Šulc, před utkáním s 18 góly nejlepší kanonýr ligy, kvůli červené kartě z pohárového finále, jehož konec poznamenalo vtrhnutí fanoušků obou klubů na hrací plochu, nenastoupil.

Naopak sparťan Kuchta, jenž na něj ztrácel branku, v základní sestavě nechyběl stejně jako jeho spoluhráč Birmančevič, jemuž chyběly dvě trefy. Do čela střelecké tabulky se ale nakonec dostal s 19 góly slávista Jurečka.

První poločas nabídl řadu šancí, skóre se však změnilo až na jeho konci. V sedmé minutě Kuchta po Haraslínově přihrávce z hranice malého vápna gólmana Jedličku neprostřelil stejně jako o chvíli později Sadílek. Na opačné straně brankář Vindahl vyrazil tvrdou ránu Matěje Vydry z voleje.

V 17. minutě Červ fauloval ve vápně Preciada a rozhodčí Všetečka nařídil pokutový kop. Kapitán Sparty a tradiční exekutor penalt Krejčí ji tentokrát přenechal Kuchtovi. Autor čtyř gólů z minulého kola však napálil břevno a podle webu CS Fotbal neproměnil ani pátý pokutový kop v ligové kariéře.

Po necelé půlhodině hry po další kombinaci Haraslína s Kuchtou vypálil slovenský křídelník na zadní tyč, ale Jedlička znovu zasáhl. Haraslín tak gólem neoslavil dnešní 28. narozeniny. Poté běžel sám na branku plzeňský Metsoko, ale Krejčí ho včas v šestnáctce zastavil, i když se situace zdála hraniční.

Domácí se prosadili v úvodní minutě nastavení první půle. Po Rynešově rohu se míč odrazil ke Krejčímu, který přiťukl Zelenému a ten se nemýlil. V ročníku nejvyšší soutěže skóroval poprvé. Sparta v ligové sezoně dala 82 branek, nejvíce ze všech celků.

Po změně stran se dlouho nic zajímavého nedělo. V 71. minutě hosté srovnali, když Caduovu přihrávku poslal střídající Chorý nechytatelně k tyči. Ročník nejvyšší soutěže zakončil s 12 góly. Poté vystřídal Kuchta a bylo jasné, že nejlepším kanonýrem ligové sezony se s největší pravděpodobností stejně jako vloni stane slávista Jurečka. Na definitivní potvrzení si ale bude muset počkat ještě do pátečního kvalifikačního utkání o Evropu.

V 79. minutě vystřídal za potlesku tribun vedle dalších dvou spoluhráčů i kapitán Krejčí. Možná se tak symbolicky rozloučil s Letnou, jelikož se spekuluje o jeho odchodu do zahraničí. "Nikdy nevíte, co se ve fotbale stane. Pokud vím, nic není hotové. Do té doby bude Krejčí i nadále naším kapitánem. I on pocítil atmosféru při střídání. Je to pro něj ocenění nejen jako pro hráče, ale i člověka," řekl Priske.

Sparta stejně jako vloni v závěrečném kole už s jistotou titulu nedokázala Plzeň doma porazit, před rokem jí dokonce podlehla 0:1. Po skončení zápasu okamžitě vběhli na hrací plochu fanoušci, kteří si již nemohli dočkat, až sparťané převezmou trofej za obhajobu titulu.

"Byl to dobrý zápas. Sparťané se po středečním triumfu v poháru toužili rozloučit vítězstvím, šlapali do nás a hráli na 100 procent. Vůbec na nich nebyly znát průběhy oslav," uvedl plzeňský kouč Miroslav Koubek, který za Spartu chytal a dělal na Letné asistenta trenéra.

5. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul:

Sparta Praha - Viktoria Plzeň 1:1 (1:0)

Branky: 45.+1 Zelený - 71. Chorý. Rozhodčí: Všetečka - Machač, Dobrovolný - Kvítek (video). ŽK: Preciado - Hejda. Diváci: 17.138.

Sparta: Vindahl - Vitík, Krejčí (79. Panák), Zelený - Preciado, Solbakken, Sadílek (79. P. Vydra), Ryneš (79. Pešek) - Birmančevič, Haraslín (61. Karabec) - Kuchta (72. Olatunji). Trenér: Priske.

Plzeň: Jedlička - Hejda, Dweh, Havel - Cadu, Kalvach, Červ, Mosquera (46. Hranáč) - Jirka (62. Kliment), M. Vydra - Metsoko (46. Chorý). Trenér: Koubek.

Konečná tabulka: