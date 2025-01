Sparta v repríze Ligy mistrů porazila Malmö. Hned se prosadila posila z Baníku

Fotbalisté Sparty v prvním utkání zimní přípravy porazili v repríze srpnové kvalifikace Ligy mistrů Malmö 3:1. Hradec Králové v přípravném turnaji Tipsport lize remizoval s třetiligovým B-týmem Mladé Boleslavi bez branek.

Sparta si po téměř pěti měsících zopakovala souboj s obhájcem švédského titulu, jehož dvakrát porazila v závěrečném předkole LM a po 19 letech oslavila postup do hlavní fáze "milionářské" soutěže.

Tým dánského trenéra Friise šel do vedení už v osmé minutě, kdy se prosadila hlavou zatím jediná zimní posila, nigerijský obránce Uchenna. Za Malmö srovnal v první půli Bolin.

Po změně stran nastoupila za Spartu odlišná jedenáctka hráčů včetně navrátilců z hostování Vydry a Ševínského. Po hodině hry zařídil výhru Pražanů Uchennův krajan Olatunji, pojistku přidal Suchomel.

Letenští porazili Malmö počtvrté za sebou, také před skoro rokem zdolali švédský tým v přípravě v Marbelle. Úřadující čeští mistři, které v druhé polovině ledna čekají zbylé zápasy Ligy mistrů doma s Interem Milán a venku s Leverkusenem, ještě ve Španělsku narazí na norský tým Bödo/Glimt.

Trenér Hradce Králové David Horejš nasadil proti mladoboleslavskému "béčku" kombinovanou sestavu, v níž dostali prostor hráči širšího kádru a třetiligové rezervy. Obě mužstva dala v úvodním dějství po brance, mladoboleslavský gól ale neplatil kvůli ofsajdu a trefa hostů vinou faulu. Další tři přípravné duely sehrají "Votroci" na soustředění v Turecku.

"Hodnotím to pozitivně. To, co jsme chtěli, jsme natrénovali. Jsem rád, že to kluci absolvovali ve zdraví. Dnes jsme to měli rozdělené. Hráči, kteří měli v sezoně větší vytížení, měli trénink, ostatní sehráli poločas. S přístupem hráčů jsme spokojení," řekl Horejš v rozhovoru pro klubovou televizi.

Letos se koná 28. ročník Tipsport ligy. Středeční zápas druholigového Žižkova s Pardubicemi bude mít netradiční zpestření, jelikož ho odpíská někdejší hráč a nyní televizní expert Zdeněk Folprecht.

"V prosinci jsem se sešel s (předsedou komise rozhodčích) Liborem Kovaříkem a obecně jsme se bavili o rozhodčích i o tom, jak profesi ještě více zatraktivnit. A dospěli jsme k možnosti, že si zkusím sám odpískat zápas. Jako hráč jsem někdy na rozhodčí nadával, teď jejich výkony glosuji a rozebírám ve veřejném prostoru. Nyní si tu profesi sám vyzkouším," citoval web FAČR Folprechta.

"Pro mě to bude velká zkušenost a jdu do toho s veškerým respektem, nějakým způsobem vystupuji z vlastní komfortní zóny," uvedl někdejší hráč Sparty, Žižkova, Příbrami nebo kyperského Pafosu.

Přípravné fotbalové utkání v Marbelle (Španělsko):

Sparta Praha - Malmö 3:1 (1:1)

Branky: 8. Uchenna, 59. Olatunji, 77. Suchomel - 35. Bolin.

Sestava Sparty:

I. poločas: Vindahl - Uchenna, Panák, Zelený - Sadílek, Kairinen, Pešek, Ryneš - Daněk - Tuci, Birmančevič.

II. poločas: Surovčík - Vitík, Ševínský, Sörensen - Wiesner, Vydra, Solbakken, Laci, Suchomel - Krasniqi, Olatunji. Trenér: Friis.