Souček nahání rekord, tým může být o dva kroky lepší. Reprezentace půjde "all in"

Fotbalista West Hamu Tomáš Souček si cení, že dal v anglické lize už 31 branek. V historickém pořadí českých hráčů v Premier League je nad ním již jen rekordman Patrik Berger s 38 góly, devětadvacetiletý reprezentační kapitán ale tuto metu považuje za stále vzdálenou.

Vítěz podzimní části Zlatého míče ČR označil v rozhovoru pro Klub sportovních novinářů, který anketu pořádá, první polovinu sezony za napůl vydařenou. S West Hamem by chtěl být v tabulce mnohem výše, věří však, že se "Kladiváři" zvedají a z nynějšího 13. místa poskočí směrem k pohárovým příčkám.

Souček dal v dosavadním průběhu sezony Premier League čtyři branky a jako teprve druhý český hráč v soutěži překonal metu 30 gólů.

"Teď jsem zrovna viděl, že jsem vstřelil 31 gólů za Slavii v české lize i 31 gólů ve West Hamu v Premier League. Že se to vyrovnalo. Jsou to i hezké vzpomínky. Občas mi někdo něco pošle nebo i já se podívám na videa třeba všech gólů ve West Hamu, je to všude na youtube," řekl Souček.

Na českého střeleckého rekordmana v Premier League někdejšího záložníka Bergra ztrácí již jen sedm branek. "Hodně lidí mi říká, že teď už je tam Patrik Berger, ale ta meta je ještě hrozně daleko. Soustředím se na to, abych pomohl v téhle sezoně týmu. Jestli zůstanu u čtyřech gólů a zvedneme se, nebo jich dám daleko víc, to se uvidí," přemítal Souček.

"Konkurence je tady obrovská. Je daleko náročnější tady vůbec hrát, natož dávat v zápasech góly. Ve Slavii jsme měli 70 procent držení míče každý zápas a několik šancí jako celý tým. Tady je to daleko jiné, o jedné dvou šancích. Dát gól v Premier League je daleko těžší. Druhá věc je, že ve Slavii jsem dal i dost branek z penalt, tady to nechávám jiným," srovnával Souček, který ve West Hamu působí od ledna 2020.

Branky se mu daří dávat, i když hraje na postu defenzivního středopolaře. "Mám pozici, kde hráči nedávají tolik gólů. Teď se snažím dostávat více do vápna, ale pořád se cítím jako defenzivní záložník. Za góly jsem rád, jsou navíc. Někdy jsou z rohu, někdy když jsem dobře ve vápně. Cítím to tak, že chci jen pomoci týmu, být pořád v pohybu, platný v obou vápnech. Hodně mě tady spojují s tím, že jsem ten nejdůležitější hráč jak v obranném, tak v útočném vápně. A tohle spojení je skvělé," uvedl.

K úplné spokojenosti s podzimem mu chybí lepší postavení West Hamu v tabulce.

"Z pohledu reprezentace hodnotím podzim jako povedený, protože jsme splnili cíl a postoupili v Lize národů. Co se týče West Hamu, je to složitější, protože bych chtěl být v tabulce daleko výš. Náš cíl jsou pořád poháry, protože jsme je hráli tři roky v kuse. S individuální částí ve West Hamu jsem spokojen. Dal jsem čtyři góly, zároveň hraju všechen počet minut, trenér mi věří. Ale z týmového pohledu na tom můžeme být o dva kroky líp," řekl Souček.

West Ham před sezonou po Davidu Moyesovi převzal trenér Julen Lopetegui. "Vždy když po tak dlouhé době přijde změna, je to znát, že to zasáhne tým. Navíc to nebyl jen trenér, bylo asi šest sedm příchodů, takže tým se zase nějak tvořil. V přípravě, v prvních zápasech to nebylo tak sladěné. Věřím, že už jsme si našli nějakou kostru zaprvé týmu a pak i těch vůdců mužstva," řekl Souček.

Jeho tým se zvedá, v lize čtyřikrát po sobě neprohrál a ve vyrovnané tabulce ztrácí šest bodů na páté místo. "Poslední zápasy jsme měli dobré, vyhráli jsme třeba v Newcastlu. Věřím, že se zlepšujeme. Je potřeba být konstantní a teď nastává čas, kdy to můžeme ukazovat. Vždy říkám, že v Premier League je znát, když vyhrajete dva zápasy v řadě. Pak poskočíte strašně moc, my bychom pak měli na poháry dva tři body," podotkl Souček.

Po třech sezonách s West Hamem nehraje evropské poháry. "Na jednu stranu mi to chybí, protože jsme si to užívali. Mohli jsme jezdit na venkovní zápasy trochu jiné než v Anglii. Jako West Ham jsme navíc měli úspěchy. Byli jsme v semifinále, čtvrtfinále a jednou to vyhráli (Konferenční ligu)," uvedl Souček.

"Na druhou stranu já poháry nehraju asi po devíti letech, když do toho počítám i Slavii. V programu, co teď je, je fakt znát, když vynecháte nějakých osm zápasů. Mám trošku více času na rodinu. Ale když teď rok vynechávám, tak bych si zase poháry rád zahrál," doplnil.

S reprezentací po podzimním vítězství ve skupině B1 Ligy národů na jaře vstoupí do kvalifikace mistrovství světa. Přímo na šampionát 2026 projde jen vítěz skupiny, v níž budou českými soupeři Černá Hora, Faerské ostrovy, Gibraltar a poražený ze čtvrtfinále Ligy národů Francie - Chorvatsko.

"Samozřejmě chci být úspěšný ve West Hamu, ale můj hlavní cíl, kdyby se mě někdo zeptal, je dostat se na mistrovství světa. Po 20 letech to může být pro nás pro všechny neuvěřitelné," řekl Souček.

"Nevíme, jestli budeme mít Francii, nebo Chorvatsko. Když se podíváme na historii obou týmů, jsou úspěšné na všech scénách. Díky tomu, že jsme vyhráli skupinu Ligy národů, bychom měli mít místo v baráži z 95 procent zajištěné. Ať už chytíme Francii či Chorvatsko, věřím, že si můžeme říct: Pojďme do toho. Pojďme all in a zkusit první místo," dodal.