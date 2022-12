Japonci se dal smějí Rüdigerově švihlé chůzi, hokejová máma seřvala rozhodčího

Sněhová kalamita komplikuje provoz na železnici i silnicích v Moravskoslezském kraji. Omezila provoz na železničním koridoru mezi Českem a Slovenskem, kde na trať mezi Mosty u Jablunkova a Čadcou spadl strom. Problémy jsou na trati zhruba od 04:00 a podle předpokladů by mohly trvat do 09:00. České dráhy ale odřekly například i dva vlaky mezi Ostravou a Českým Těšínem na Karvinsku a provoz vlaků je kvůli sněhové kalamitě a pádu stromů omezen také na Opavsku. Vyplývá to z informací Českých drah a Ředitelství silnic a dálnic.

Na mnoha místech regionu hustě sněží. U řady komunikací proto silničáři varují před novou vrstvou sněhu, někde na nich po chemickém ošetření leží rozbředlý sníh. Sněžení navíc komplikuje dohlednost. Například na Opavsku silničáři varovali před velmi vydatným sněžením. Silnice I/57 směr Vrchy a silnice I/46 směr Moravský Beroun jsou obtížně sjízdné pro kamiony.

Pro kamiony a nákladní auta s přívěsem či návěsem zůstává uzavřená silnice I/56 v úseku Ostravice - Bílá, silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Silničáři a policisté tento úsek uzavřeli z preventivních důvodů. Silnice se nesmí solit, protože vede v blízkosti přehrady s pitnou vodou. V kopcích sníh často působí komplikace. Pro těžká vozidla nad 12 tun se tam silnice fakticky zavírá každou zimu. Ve vyšších polohách Beskyd leží ujetá vrstva sněhu.