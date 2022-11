Neymar zpracuje přihrávku i od dronu, Spilková regeneruje na slunných plážích

Rakousko je v současné situaci proti rozšíření schengenského prostoru, protože nefunguje kontrola vnější hranice. Prohlásil to v pátek rakouský ministr vnitra Gerhard Karner. Evropská komise tento týden vyzvala k rozšíření Schengenu o Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko. Rozhodnutí musí členské státy EU schválit jednomyslně, napsala agentura DPA.

"Nyní není ten pravý okamžik hlasovat o rozšíření, když systém vnější hranice nefunguje," prohlásil Karner. Poukázal na to, že letos rakouská policie zadržela na 100 tisíc migrantů bez povolení ke vstupu do země, z nichž 75 tisíc nebylo zaregistrováno v žádné z dalších zemí schengenského prostoru. Při cestě do Rakouska přitom musí migranti vstoupit alespoň do jedné ze schengenských zemí.

Karner poukázal na to, že kvůli silnější migraci zpřísnila kontrolu na svých hranicích řada zemí, včetně Česka, Německa či Francie. Vídeň podobně jako Praha obnovila soustavné kontroly na hranici se Slovenskem, kromě toho prodloužila i kontroly na hranicích s Maďarskem a Slovinskem.

Podle Evropské komise Bulharsko, Chorvatsko a Rumunsko splňují podmínky pro ukončení kontrol na hranicích se zbytkem unie. Proto Brusel vyzval členské státy, aby trojici zemí přijaly do schengenského prostoru.