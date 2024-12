Smolař Kvasina. Dvakrát slavil vítězný gól, dvakrát mu radost uťal VAR

Fotbalisté Slovácka remizovali v 18. kole první ligy s Pardubicemi 1:1. V posledních dvaceti minutách dal střídající domácí útočník Kvasina dvě branky, obě kvůli těsnému ofsajdu ale zrušil videorozhodčí. Jablonec doma zdolal 2:1 Duklu, svým 99. ligovým gólem rozhodl Chramosta.

Zatímco první Kvasinův gól neuznal videorozhodčí po krátké chvíli, ten druhý v nastavení zkoumal několik minut. Verdikt byl nakonec totožný.

"Ofsajd u prvního gólu byl na videu průkazný z jedné kamery, takže o verdiktu nebylo pochyb," vysvětlil Szikszay.

U druhé trefy to bylo jinak. "Z jedné kamery nebylo postavení hráče průkazné, musela se použít druhá kamera a metoda tzv. triangulace, která odhalila těsný ofsajd. Právě kvůli tomuto procesu trvalo rozhodnutí tak dlouho," popsal Szikszay.

Rakouský střelec si tak ze zápasu místo gólové radosti odnesl jen žlutou kartu za svlečený dres.

Domácí celek začal velkým náporem a velmi brzy byl odměněn. Centr Trávníka z pravé strany vypadl Stejskalovi z rukou přímo před Jurošku, který tak měl usnadněnou cestu k premiérovému gólu v ligové sezoně a zároveň nejrychlejší trefě Slovácka na podzim.

Inkasovaná branka hosty spíše posílila, než deprimovala. Vysokým presinkem ztížili Slovácku rozehrávku a vyvinuli na domácí tým místy silný tlak.

V 19. minutě střílel z 10 metrů po akci Zlatohlávka Yahaya těsně vedle, vzápětí lapil Polyakův pokus brankář Fryšták, který je nyní po zranění Heči slováckou jedničkou.

Zasloužené vyrovnání vzhledem k průběhu přišlo v 35. minutě. Sychra pláchl po pravé straně a na hranici šestnáctky našel Vacka, jehož střela zapadla k tyči. Sedmatřicetiletý kapitán Pardubic se radoval z druhé trefy v ročníku nejvyšší soutěže.

A to byl zase signál pro Slovácko, které zvýšilo aktivitu směrem dopředu. Po průniku Havlíka a sražené střele Krmenčíka míč chvíli skákal po břevně, pak skončil na horní síti.

Nadějný brejk Kima Sung-pina do odkryté obrany Pardubic zase skončil bez efektu. Na druhé straně se po střele Mareše vytáhl Fryšták.

Po přestávce atraktivita zajímavého duelu poklesla, více než před brankami se bojovalo ve středu hřiště. Tím pádem ubylo i střeleckých příležitostí, které by mohly znamenat vedení a přiblížení se zisku tří bodů na jedné či druhé straně.

Nejblíže ke změně skóre se ocitl v 63. minutě Trávník, jenže jeho tečovaná střela skončila pouze na tyči Stejskalovy branky. Odstartoval tím zvýšenou ofenzivní snahu svého týmu, která ale přinášela i brejkové možnosti hostí.

V 72. minutě se domácí radovali z gólu, když míč po odrazu od břevna dopravil do sítě Kvasina. Jeho dorážce však předcházelo ofsajdové postavení Ndefeho, a tak hlavní sudí Szikszay po konzultaci s videorozhodčím Berkou gól odvolal.

Závěrečná čtvrthodina se nesla v úsilí Slovácka strhnout výhru na svoji stranu. Tlak umocnilo ještě vyloučení Panduly po druhé žluté kartě. Defenziva Pardubic ale zvládla dvě nebezpečné střely Trávníka i Havlíka a závary po rozích.

Ve třetí minutě nastavení skóroval opět Kvasina, ale i v tomto případě byl proti těsný ofsajd, který zklamal domácí, ale přinesl bodovou radost Pardubicím.

"Je to pro mě velké zklamání, že jsme nezískali tři body, dnes jsme je moc chtěli. Obě ofsajdové situace byly těsné. Nevím, co na to říct," posteskl si domácí trenér Ondřej Smetana.

"Pro mě to bylo hodně emotivní utkání, určitě nejvíc z těch šesti, co jsem jako hlavní kouč Pardubic. Na rozhodování u videa nejsem zvyklý, protože se to u týmů, kde jsem působil, nepraktikovalo, takže jsem nebyl nervózní, jen jsem seděl a čekal. Nakonec to dopadlo v náš prospěch a bereme bod," konstatoval hostující kouč David Střihavka.

Chramostovi chybí do stovky jediná trefa

První poločas duelu v Jablonci nabídl atraktivní průběh se šancemi na obou stranách. První velkou příležitost měl v 11. minutě Šebrle, jehož střelu vytáhl domácí gólman Hanuš na tyč. Záložník Dukly neuspěl ani z dorážky do poloodkryté brány.

Skóre se změnilo o pět minut později, kdy Nebyla poslal odražený míč po rohu "nohejbalově" z otočky do sítě a dal třetí gól v ligovém ročníku.

Ve 34. minutě navíc slovenský záložník našel ve vápně Chramostu a ten křižnou střelou zvýšil. Čtyřiatřicetiletý útočník navázal na dvě trefy z minulého kola při výhře 5:0 nad Českými Budějovicemi a je už jen jeden zásah od vstupu do Klubu ligových kanonýrů.

Jablonci dvougólové vedení dlouho nevydrželo. V 36. minutě se Zeronik uvolnil na levé straně, obstřelem trefil tyč a Ludvíček z dorážky zaznamenal premiérovou ligovou branku ve svém 14. startu.

Dukla vstoupila do druhého poločasu lépe a vytvořila si řadu slibných situací. Největší šancí byl ale dlouho překvapivý Nebylův pokus z přímého kopu z velkého úhlu, Hruška se však nenechal překvapit.

Gólem neskončily ani dvě nadějné hlavičky domácího stopera Martince. V 81. minutě se ocitl blízko vyrovnání střídající Špatenka, jehož tváří v tvář vychytal Hanuš.

Severočeši doma v lize neprohráli s Duklou pošesté za sebou. Pražané čekají na venkovní vítězství v nejvyšší soutěži už 21 utkání.

18. kolo první fotbalové ligy:

1. FC Slovácko - FK Pardubice 1:1 (1:1)

Branky: 4. Juroška, - 35. Vacek. Rozhodčí: Szikszay - Volf, Bělák - Berka (video). ŽK: Trávník, Kvasina, Kohút, Reinberk (mimo hřiště) - Pandula. ČK: 83. Pandula. Diváci: 3509.

Slovácko: Fryšták - Ndefe (80. Sinjavskij), Vaško, Kukučka, Doski - Křišťan (57. Kohút), Trávník - Kim Sung-pin (67. Kozák), Havlík, Juroška (57. Blahút) - Krmenčík (67. Kvasina). Trenér: Smetana.

Pardubice: Stejskal - Mareš, Lurvink, Šimek, Šehič - Vacek, Polyák (58. Leipold) - Míšek (90.+9 Zifčák) - Sychra (68. Pandula), Yahaya, Zlatohlávek (68. Darmovzal). Trenér: Střihavka.

FK Jablonec - Dukla Praha 2:1 (2:1)

Branky: 16. Nebyla, 33. Chramosta - 36. Ludvíček. Rozhodčí: Hocek - Antoníček, Dresler - Zelinka (video). ŽK: Cedidla (Jablonec). Diváci: 1833.

Jablonec: Hanuš - Martinec, Tekijaški, Cedidla - Čanturišvili, Beran (90.+1 Nardini), Nebyla (90.+1 Krulich), Polidar (74. Souček) - Chramosta (59. Hollý), Alégué (74. Kanakimana) - Puškáč (86. Hurtado). Trenér: Kozel.

Dukla: Hruška - Doda (28. Matoušek), Svoboda, Hašek, Ludvíček - Kozma, Lichý (80. Špatenka) - Zeronik, Bačinský (86. Hora), Šebrle (80. Douděra) - Mešanovič (71. Matějka). Trenér: P. Rada.