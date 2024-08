Slovenský spor hoří dál: Jsme apolitičtí, čílil se Šatan. Novináře nazval aktivistou

Slovenští hokejisté zveřejnili nominaci na olympijskou kvalifikaci v Bratislavě a v mužstvu jsou i tři hráči z ruské KHL. Téma, které rozděluje slovenskou veřejnost a kvůli němuž někteří zvažovali, zda vůbec do národního týmu přijedou, tak žije dál. Ostře se k němu vyjádřili Miroslav Šatan, Andrej Podkonický nebo Jozef Golonka.

Slováky čeká doma za deset dní turnaj o postup na olympiádu 2026 v Itálii. Střetnou se s Rakouskem, Maďarskem a Kazachstánem, přičemž postupuje jen vítěz.

Místo sportovní formy mužstva kanadského trenéra Craiga Ramsayho se ale řeší především složení týmu. Slováci dnes zveřejnili nominaci a po více než dvou letech se do reprezentace vrací hráči z Kontinentální hokejové ligy.

Konkrétně beci Martin Gernát s Máriem Grmanem a útočník Adam Liška.

"Chceme být příkladem, který sjednocuje společnost," řekl prezident hokejového svazu Miroslav Šatan a zdůraznil, že hráči z ruské soutěže neměli nikdy zákaz reprezentovat.

Přestože Češi, Finové i Švédové hokejistům z KHL zabouchli dveře do reprezentace poté, co Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině, u Slováků to bylo jinak.

Hráče z problematické soutěže nebrali oficiálně nejdříve kvůli "klidu na přípravu", před letošním mistrovstvím světa se měli hokejisté z Ruska sami omluvit kvůli rodinným, osobním a jiným důvodům.

"My jsme apolitická organizace," prohlásil Šatan, kterému se nelíbilo vyjádření zmíněného obránce Grmana v rozhovoru na ruské sociální síti Telegram.

"V posledních letech to byla pro naše hráče v KHL těžká situace, ale změnila se vláda a teď už nás mohou povolat," zmínil hráč Vladivostoku.

Šatana naštval tím, že hokej spojil s politikou, a šéf svazu přemýšlel dokonce o tom, že Grmana z kádru vyloučí.

Na nominační tiskové konferenci pak Šatan zaútočil na novináře. "Měl bys dělat méně aktivismu, jsi sportovní novinář," řekl Tomáši Prokopovi z deníku Šport, který liknavý přístup svazu k válce dlouhodobě kritizuje.

V olympijské kvalifikaci nakonec nastoupí i útočník Martin Pospíšil z Calgary, který se nechal slyšet, že kvůli účasti hráčů z KHL uvažuje o odmítnutí nominace.

Touha reprezentovat však ve finále převážila, jak informoval Pospíšil ve společném prohlášení s bratrem Kristiánem, jenž je v nominaci také.

Právě Kristián Pospíšil se na sociální síti pustil do přestřelky s Andrejem Podkonickým, bývalým asistentem trenéra v reprezentaci, který nyní na této pozici působí v ruském Omsku.

"Za Calgary bude (Martin Pospíšil) hrát, i když tam má jednoho Rusa a dva Bělorusy. Ti mu v týmu nevadí. Tady je to asi jiné, protože je to reprezentace, ne NHL," napsal Podkonický.

Kristián Pospíšil se svého bratra zastal. "Andreji, prosím tě, to myslíš vážně? Mates má mnoho kamarádů Rusů a ví, o čem mluví," reagoval.

"NHL není propagandou války, tady nikdo nejde proti sobě. Ten Rus nemůže za to, kdo mu vládne. Ani já nemůžu za to, kdo mi vládne na Slovensku," pokračoval.

Do Martina Pospíšila se vedle Podkonického opřel i legendární Jozef Golonka, bývalý kapitán Československa nebo trenér Slováků.

"Tak ať nejezdí! Čeho jsem se to dožil, aby si jeden hráč vybíral, s kým bude hrát. Nic podobného jsem nikdy nezažil," namíchlo Golonku, který zmínil, že sám měl v reprezentaci spoluhráče z komunistické strany.

"Každý v reprezentaci by si měl uvědomit, že hraje za Slovensko a ne za takovou nebo onakou politickou stranu," poznamenal.

Slováci rozehrají kvalifikační turnaj v Bratislavě ve čtvrtek 29. srpna proti Rakušanům. Pokud na olympiádu postoupí, budou v Miláně obhajovat bronzové medaile z Pekingu 2022.

Základ kádru tvoří hráči ze zámoří Tomáš Tatar, Šimon Nemec či Martin Fehérváry, v nominaci figuruje také devět hokejistů z české extraligy. Největší hvězda Juraj Slafkovský ovšem chybí.