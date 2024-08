"Nejlepší střelecká sezona v historii." Přehlížený Haškův kat slaví šedesátku

Navzdory slavnému příjmení v mládí nikdy nebyl vnímaný jako budoucí superhvězda. Přesto později zazářil dost možná nejlepší střeleckou sezonou v historii severoamerické NHL. Dnes hokejový útočník Brett Hull slaví 60. narozeniny.

Pokud Ovečkin nastřílí ještě 42 gólů, překoná Waynea Gretzkého a stane se nejlepším kanonýrem v dějinách NHL.

Tak nyní zpravidla probíhá debata o tom, kdo je ve více než stoleté historii zámořské ligy nejvýkonnějším strojem na góly.

V očích části expertů už Ovečkin jedničkou je, neboť nastupuje v éře, která je na branky skoupější než ta Gretzkého.

Na korunování ruské hvězdy se víceméně shodl, a to už před lety, třeba diskuzní panel stanice ESPN.

Seriózní úvahu si ovšem vysloužili i Mike Bossy a Pavel Bure, superstřelci, kterým kariéru pokazilo křehké zdraví. Bez zmínky pochopitelně nezůstali Gretzky a Mario Lemieux.

Jméno Brett Hull však nepadlo ani jednou.

Kanadský rodák (později reprezentující Spojené státy) je sice v historické tabulce střelců "až" pátý, příčku za Jaromírem Jágrem, ale na vrcholu kariéry čněl nad zbytkem soutěže ojedinělým způsobem.

V památné základní části 1990/91 nastřílel v 78 zápasech za St. Louis 86 branek.

Šlo o bizarní výjev. O druhou příčku střelecké tabulky se dělili Steve Yzerman, Theo Fleury a Cam Neely, kteří se zastavili na 51 gólech, což dělá 35brankový (!) rozdíl.

Prvního Hulla a druhého Yzermana tak dělila stejná propast jako Yzermana a 128. v pořadí Briana Leetche.

Pozoruhodné také je, že Hull si ani jednou nepomohl gólem do prázdné brány, neboť takové trefy neuznával (názor změnil až v závěru kariéry, kdy mu střelecký prach začal vlhnout).

"Až příště s přáteli začnete dlouze debatovat o hokejových velikánech, nezmiňte jen to, že Brett Hull měl nejlepší střeleckou sezonu historie; řekněte, že se mu nikdo ani nepřiblížil," napsal před lety sportovní analytik Steven Glynn, známý jako Steve Dangle.

Pro úplnost - Gretzky jako jediný předvedl lepší sezonní výkony než Hull. Vsítil 92 a 87 branek.

Nad druhým v pořadí měl ale náskok "pouze" 28, respektive 31 gólů. A hlavně to celé svedl v ofenzivně velmi divoké první polovině 80. let.

Statistický model, který se na základě několika faktorů snaží porovnat hráče z různých ér, Gretzkému dost ubírá. Jiným naopak přidává.

Druhým nejlepším výkonem historie je tak Ovečkinových 65 gólů z defenzivně laděné sezony 2007/08. Model ruskému bohatýrovi sedm branek připsal, což ve výsledku dělá 72 tref.

A celková jednička? Samozřejmě Brett Hull. Z 86 gólů mu sice v relativním pojetí zbylo "jen" 78, ale i to bohatě stačí na prvenství. Gretzky se propadl na šesté místo.

Velkou roli v Hullově životním ročníku sehrál jeden z nejlepších tvůrců hry historie Adam Oates, jenž parťáka na křídle zásoboval puky.

Hull, syn další legendy Bobbyho Hulla, totiž nebyl žádný Connor McDavid. Nedokázal rozkmitat brusle tak, aby s pukem na holi prosvištěl soupeřovou obranou a zakončil. Působil pomale i na svou dobu. I proto dvakrát prošel draftem NHL bez povšimnutí a napotřetí se dočkal až v šestém kole.

Střílel ale tvrdě i přesně a na ledě mu to myslelo jako málokomu. Na tom si vybudoval kariéru.

"Pracoval jsem s teorií, že musíte soupeřova obránce přinutit k rozhodnutí, takže jsem jezdil do míst, kde si na mě museli dávat pozor: 'Pojedu za ním, nebo zůstanu tady?' Nazval jsem to zónou smrti. Pokud jsem se zrovna nechystal vystřelit, byl jsem pořád v pohybu. A povím vám, většina obránců nehraje na této pozici náhodou. Je to z důvodu, že nechápou ofenzivní stránku hokeje. Obvykle udělají špatné rozhodnutí," líčil před časem Hull online deníku The Athletic.

Většinu kariéry strávil v St. Louis, kde také prožil největší osobní úspěchy, ale pro Stanley Cup musel jinam.

V play off 1999 rozhodl za Dallas finále proti Buffalu kontroverzním gólem z brankoviště. K velké nelibosti českého gólmana a hlavního buffalského hrdiny Dominika Haška.

Hned tři roky nato si ale Stanleyův pohár užili společně. V dresu Detroitu. Hašek byl v play off neotřesitelnou jedničkou mužstva, Hull - jak jinak - nejlepším střelcem.