Johnny Depp tenisu je zpět. Ruský divoch omámil Američany, druhý odboural záchvatem

Jeden nezkrotný živel trpící nekontrolovanými výbuchy zlosti radí druhému. Třaskavé spojení někdejší světové jedničky Marata Safina s elitním ruským hráčem Andrejem Rubljovem hýbe děním v tenisovém světě. Nová dvojice na sebe aktuálně v Monte Carlu poutá velkou pozornost.

V roce 1999 vytvořil Marat Safin neoficiální rekord tenisové historie. Za sezonu tehdy rozlámal osmačtyřicet raket.

Sám si prý později spočítal, že jich během své kariéry zničil víc než tisíc.

Jeho současný svěřenec Andrej Rubljov vypouští vztek na kurtu odlišným způsobem.

Raketu k tomu používá také, větší škodu ale působí svému vlastnímu tělu. V nejhorších momentech, kdy ztratí kontrolu, se herním náčiním mlátí do hlavy nebo do kolen. Až teče krev.

V poslední době se prý změnil, zejména díky loňskému dlouhému rozhovoru se slavným krajanem Safinem.

"Přimělo mě to pochopit sám sebe. Byl to trochu odraz ode dna. Nejsem šťastný, ale už nemám úzkosti a deprese. Našel jsem nějaký základ," vysvětlil Rubljov nedávno v Dubaji.

V tomto týdnu oficiálně oznámil, že je dvojnásobný grandslamový vítěz Safin jeho novým "supertrenérem". Má mu pomoci s psychickou stránkou a s ní souvisejícím herním přešlapováním na místě.

Sedmadvacetiletý Rubljov je členem elitní desítky bezmála pět let, ke grandslamovým titulům mu však něco chybí.

Desetkrát se na turnajích velké čtyřky dostal mezi osm nejlepších, ani jednou ovšem ve čtvrtfinále neuspěl. Blok existuje a je pro ruského tenistu dalším zdrojem nepohody.

"Doufám, že spolupráce bude dlouhodobá, ale bude záležet na tom, jestli ho to bude bavit, nebo to pro něj bude se mnou utrpení," usmíval se Rubljov v Monte Carlu.

Pětačtyřicetiletý Safin se stal na slavném antukovém podniku okamžitě středem pozornosti. Okouzlil zejména Američany.

"Někdy prostě potřebuješ přivést Safina, aby se ti podíval do očí a řekl: Ty jsi trochu šílenec, já jsem trochu šílenec. Ty rád nosíš praštěné sluneční brýle a já taky. A oba umíme mlátit do míčku. Vypadá to jako skvělé spojení," uvedl Safinův někdejší soupeř Andy Roddick.

"A navíc. Nemyslím si, že existuje někdo, kdo vypadá víc cool než Marat Safin," dodal.

"Jsem optimista. Už jen kvůli tomu, jak v pohodě tenhle chlap je," podotkl Roddickův krajan John Isner.

"Má ty své malé brýle a nosí pytlovité oblečení, protože je mu úplně fuk, jak vypadá. Jeho aura je úplně mimo měřítka," smál se Isner a další americký tenista Jack Sock doplnil: "Má auru Johnnyho Deppa."

Do čerstvé ruské kooperace měl v rozhovoru pro Tennis Channel nechat nahlédnout sám Rubljov, rozhovor se však naprosto vymknul, když se moderátor Prakash Amritraj zeptal, jestli si to se Safinem zatím užívá.

"Ano, nevím," culil se tenista, načež sám sebe i moderátora odboural záchvatem smíchu.

"Počkej, musí tam být něco dobrého. Je to vtipný chlap, ty také. A určitě ti pomáhá i na kurtu," snažil se Amritraj. "Ano, na kurtu také," znovu se rozchechtal Rubljov a nebyl k utišení.

Příval smíchu pokračoval i po další otázce. "Určitě mi pomáhá, ale je to teprve týden, je těžké něco říct," vysvětlil nakonec devátý hráč světa, který v Monte Carlu vypadl ve čtvrtek v osmifinále s Francouzem Arthurem Filsem.

Safin během kariéry ovládl US Open v roce 2000 a Australian Open o pět let později. Kariéru ukončil v roce 2009.

Po jejím skončení pracoval pro Ruský tenisový svaz, angažoval se v olympijském hnutí a v Nižném Novgorodu začal působit v regionální politice.

V roce 2011 byl zvolen za stranu Jednotné Rusko tehdejšího premiéra Vladimira Putina do Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Dobrovolně odstoupil v roce 2017.