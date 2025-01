Slavia vyhořela v Řecku a zkomplikovala koeficient. Plzeň musí zvládnout nájezd Turků

Čtvrteční vyřazení fotbalistů Slavie už v ligové fázi Evropské ligy zkomplikovalo českým klubům boj o deváté místo v žebříčku národních koeficientů UEFA. Tuzemské týmy mají před desátým Tureckem již jen náskok necelého bodu a za týden v posledním kole základní části potřebují, aby soupeři vypadl nejméně jeden, ideálně však dva ze tří zbylých zástupců.

Stefan Schwab oslavuje proměněnou penaltu do sítě Slavie | Foto: Reuters

Deváté místo znamená lepší postavení pro vicemistra, aktuálně se hraje o nasazení do přespříští sezony 2026/27.

České týmy prožily velmi povedenou letní kvalifikaci a dostaly se před Turecko na deváté místo. Ligová fáze jim už ale tolik nevychází a jejich náskok se nadále snižuje. Ze čtyř zástupců v hlavní části si postup do jarního play off vybojovala jen Plzeň, která ve čtvrtek v Evropské lize doma porazila Anderlecht Brusel 2:0.

Slavia naopak zklamala. Pražané stejným poměrem prohráli v Soluni s PAOK, popáté za sebou utrpěli v soutěži porážku a již před závěrečným kolem nečekaně ztratili naději na účast ve vyřazovací fázi, kam po změně formátu v pohárech projde 24 z 36 účastníků. Šanci na postup už nemá ani Sparta v Lize mistrů, Mladé Boleslav v Konferenční lize vypadla již v prosinci.

Turecko má všechny tři zbylé zástupce v Evropské lize. Zatímco Galatasaray již jistě postoupí, zbývající dva istanbulské kluby Fenerbahce a Besiktas jsou na hraně účasti ve vyřazovacích bojích na 23. a 24. pozici. Oba se v posledním kole představí venku, navíc v duelech se soupeři, kteří rovněž hrají o jarní fázi.

Česko by potřebovalo ideálně vypadnutí obou istanbulských klubů. V hlavní fázi pohárů se za výhru udělují dva a za nerozhodný výsledek jeden bod, zisk se pak dělí počtem zástupců v dané sezoně. Další bonusy se připisují za postavení v tabulce. V Lize mistrů a v Evropské lize jde o čtvrt bodu za každé umístění nad 25. pozicí, v Konferenční lize je to od 24. do deváté příčky vždy polovina a poté o trochu více. Další bonusy se udělují za účast v osmifinále a dál.

Česko má po započtení již jistých bonusových bodů pro Plzeň podle specializovaného serveru kassiesa.net aktuálně náskok 0,800 bodu před Tureckem, v případě postupu Fenerbahce s Besiktasem by ale devátou příčku prakticky jistě neudrželo. Matematické propočty nyní dávají tuzemským týmům už jen třetinovou šanci, že před Tureckem zůstanou.

Devátá pozice oproti desáté znamená výhodu pro vicemistra a nejméně tři týmy v hlavní fázi pohárů. Druhý celek nejvyšší soutěže se totiž v kvalifikaci Ligy mistrů posune z druhého do třetího předkola a má jistou minimálně základní část Evropské ligy.

Desáté místo přinese bez ohledu na výsledky v kvalifikaci jistotu ligové fáze pouze dvěma z pěti zástupců - šampionovi a vítězi poháru. Český vicemistr vstoupil do Ligy mistrů až ve třetím předkole i v létě, Slavii k tomu nicméně pomohla příznivá souhra výsledků dalších soutěží.

Aktuálně se hraje o nasazení do přespříští sezony. Pro nadcházející ročník 2025/26 už má Česko díky desáté pozici z minulé jarní části jistotu jednoho přímého postupu do hlavní fáze Ligy mistrů a celkově nejméně dvou míst v hlavní části pohárů. Zároveň vyšle na evropskou scénu znovu pět zástupců, což zajišťuje postavení od patnácté do šesté příčky. Už od léta je jisté, že pětici týmů bude mít i v přespříští sezoně.