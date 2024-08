Slavia slaví výhru nad Lille. Ligu mistrů ale hrát nebude, k prodloužení chyběl gól

Fotbalisté Slavie do hlavní fáze Ligy mistrů neprošli. V odvetě 4. předkola sice zdolali Lille 2:1, ale ztrátu 0:2 z úvodního duelu smazat nedokázali.

Domácí poslal v Edenu už v páté minutě do vedení Christos Zafeiris, v 77. minutě srovnal Edon Zhegrova. V 84. minutě se trefil střídající Ivan Schranz, ale další gól, který by dvojzápas poslal do prodloužení, už červenobílí nedali.

Slavia marně usilovala o třetí postup do hlavní fáze Ligy mistrů, kterou si dosud zahrála v letech 2007 a 2019. V základní části nejprestižnější klubové soutěže se z českých klubů letos představí jen jiný pražský celek Sparta.

Po vypadnutí s Lille přešla Slavia do hlavní fáze Evropské ligy (EL) a za účast v ní vyinkasuje bonus 4,31 milionu eur (108 milionů korun). Dalších 4,29 milionu eur (107,5 milionu korun) dostane coby vyřazený tým ve 4. předkole Ligy mistrů. Osm soupeřů pro ligovou fázi EL se červenobílí dozvědí v pátek po poledni při losu.

