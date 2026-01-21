Slavia slaví 130 let. Do Edenu ji poslala stavba Stalinova pomníku

Přesně 130 let od založení čeká Slavii výjimečný večer, který ozdobí souboj s jedním z nejslavnějších klubů světa.
Přesně před 130 lety, 21. ledna 1896, vznikl fotbalový klub Slavia Praha. Kulaté výročí dnes slaví stylově – velmi atraktivním duelem s Barcelonou, který patří k vrcholům celé klubové historie.
Slavia je jedním z nejúspěšnějších českých klubů. Společně se Spartou dlouhodobě udává směr domácího fotbalu. Během své existence vyhrála 22 ligových titulů a sedmkrát ovládla Český pohár jen za poslední tři dekády. Výraznou stopu zanechala i v evropských soutěžích.
Kořeny klubu sahají do roku 1892, kdy studenti Literárního a řečnického klubu Slavia založili cyklistický odbor. Fotbalový oddíl pak vznikl v lednu 1896.
Nejslavnější období přišlo mezi světovými válkami a během druhé světové války. Tým tehdy táhli František Plánička, Antonín Puč nebo Josef Bican. V roce 1938 Slavia triumfovala i ve Středoevropském poháru.
Těžké období přišlo v 50. a 60. letech. Kvůli stavbě Stalinova pomníku se klub musel přesunout z Letné do Edenu. Přišel o jméno, hrál jako Dynamo a nesměl nosit tradiční dresy. Několikrát také sestoupil z první ligy. Jméno Slavia se vrátilo v roce 1964, ale klub se dlouho pohyboval spíše ve středu tabulky.
Zlom nastal po rozdělení Československa. V sezoně 1995/96 Slavia získala titul poprvé od roku 1947 a ve stejném ročníku došla až do semifinále Poháru UEFA. Další ligové tituly přidala v letech 2008 a 2009. Poté ale přišel útlum, finanční problémy a hrozba insolvence.
Nový vzestup odstartoval v roce 2015. Slavia se postupně vrátila na domácí i evropský vrchol. Vyhrála ligu v roce 2017 a poté třikrát v řadě v letech 2019 až 2021. Pravidelně hrála evropské poháry, Ligu mistrů i vyřazovací fáze Evropské ligy.
Naposledy ovládla českou ligu v sezoně 2024/25 a v té letošní je po podzimu na prvním místě. Zároveň hraje hlavní část Ligy mistrů.
Právě dnešní duel s Barcelonou symbolicky propojuje minulost se současností. Slavia slaví 130 let existence na nejvyšší možné úrovni. Tak, jak si klub s takovou historií zaslouží.
