Barcelona je po zakleté porážce hladová. Trenér Flick má Trpišovského nastudovaného

Trenér fotbalistů Barcelony Hansi Flick považuje Slavii za velmi dobře bránící a vysoko napadající tým. Přesně takovou hru od ní očekává ve středečním utkání 7. kola ligové fáze Ligy mistrů. Na tiskové konferenci uvedl, že se rozhodl s mužstvem trénovat v Edenu, aby se přizpůsobil zdejšímu mrazivému počasí. Doufá, že bude mít k dispozici křídelníka Raphinhu.
Slavii se v Lize mistrů nedaří a ve společné tabulce 36 mužstev figuruje na 33. pozici. Barceloně patří 15. pozice s 10 body. "V každém utkání Ligy mistrů je tlak. Slavia je tým, který velmi dobře brání a vysoko napadá. To od ní zítra očekáváme. Naposledy hrála v prosinci, takže se na tohle utkání mohla dlouho připravovat. Chceme vyhrát oba zbývající zápasy (v ligové fázi), abychom dosáhli na 16 bodů," prohlásil Flick.
"Jejich trenér (Jindřich Trpišovský) chce pořád útočit, vysoko napadají, jeden na jednoho. Nebezpeční jsou v přechodech. Bude to pro nás těžké utkání. Jsme v dobrém rozpoložení, odehráli jsme fantastický zápas v San Sebastianu, ale to je minulost. Takhle musíme hrát i v Lize mistrů. Je to také o tom, kdo si lépe povede v přechodech do útoku, když ztratíte míč. Máme dost sebevědomí na to, abychom prohlásili, že chceme vyhrát," uvedl německý kouč.
V neděli Barcelona prohrála ve španělské lize na hřišti San Sebastianu 1:2 a nenavázala na předchozích 11 soutěžních výher. Její hráči pětkrát nastřelili brankovou konstrukci, o tři góly přišli kvůli ofsajdu a navíc jim byla odvolána penalta.
"Jsme zklamaní z nedělního výsledku, podali jsme maximální výkon. Přesně to chci vidět. Je lepší takhle prohrát, než podat špatný výkon. Dává nám to trochu sebevědomí. Musíme být rezolutnější před brankou. To chci od týmu vidět," řekl Flick. Duel v San Sebastianu vynechal brazilský reprezentant Raphinha. "Doufám, že bude k dispozici. Včera trénoval a dnes udělá další krok," prohlásil bývalý kouč Bayernu Mnichov a německé reprezentace.
Lídr španělské ligy původně v Edenu neměl trénovat, nakonec ale změnil plány. "Dobré je, že hráči musí běhat, pak se zahřejí. Před zápasem na Chelsea nebo na hřišti jiných soupeřů jsme dorazili až v předvečer utkání a trénovali jsme doma. Někdy je dobré trénovat doma kvůli taktickým situacím. Teď jsme si ale řekli, že je zima a bude lepší se adaptovat a trénovat tady. Proto jsme přijeli o něco dříve, abychom se přizpůsobili podmínkám," řekl Flick.
V minulé sezoně, která byla jeho první na lavičce "Blaugrana", došel s týmem v Lize mistrů do semifinále, kde těsně nestačil na Inter Milán. "Milionářskou" soutěž opanoval v roce 2020 s Bayernem, s nímž vybojoval dalších šest trofejí.
"Vyhrát tuhle soutěž je sen pro každého. Když hrajete tuhle soutěž a hrajete za Barcu nebo jakýkoli jiný klub, je vždycky vaším cílem získávat velké trofeje, a to přesně Liga mistrů je. Doufám, že všichni jsou po tom hladoví a zítra ukážeme, že jsme na to připraveni," uvedl Flick, jenž coby asistent trenéra ovládl s německou reprezentací mistrovství světa v roce 2014.
