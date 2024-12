Slavia selhala v klíčovém zápase Evropské ligy, postup se pomalu rozplývá

Fotbalisté Slavie v šestém utkání hlavní fáze Evropské ligy doma prohráli s Anderlechtem Brusel 1:2 a připsali si v soutěži čtvrtou porážku v řadě. V prvním poločase skórovali Nilson Angulo a Yari Verschaeren, po přestávce snížil Tomáš Chorý. Zatímco belgický klub směřuje za přímým postupem do osmifinále, Pražané nadále zůstávají mimo příčky zaručující účast v jarním play off.

Slavia má v tabulce rozšířené fáze soutěže nadále čtyři body a je na nepostupové 29. příčce. Po úvodní výhře 2:0 v Razgradu nad Ludogorcem doma remizovala s Ajaxem Amsterodam 1:1. Ve dvou těžkých duelech venku pak neuspěla, v Bilbau i Frankfurtu prohrála 0:1. Ještě více jí ublížily domácí porážky 1:2 s Fenerbahce Istanbul a nyní s Anderlechtem.

"Fialky" z Bruselu si ještě vylepšily vzájemnou bilanci. Kluby na sebe narazily v pohárech potřetí, všech pět zápasů vyhrál Anderlecht. Slávistům zbývají v soutěži ještě dva lednové duely, venku s PAOK Soluň a doma proti Malmö.

"Soupeři v Evropě jsou kvalitní a každou chybu potrestají. Teď musíme v neděli zvládnout Teplice, zbývající dva zápasy v Evropské lize jsou až v lednu. Musíme oba vyhrát a uvidíme, na co to bude stačit," řekl pro Sport 2 trenér Jindřich Trpišovský.

"Vyrovnání bylo hodně blízko, několikrát chyběl jen kousek. Dostávali jsme se tam, možná to chtělo ještě víc centrů," uvedl autor gólu Tomáš Chorý.

Domácí si zápas o všechno ztížili hned na začátku. Brankář Kinský v osmé minutě riskantní rozehrávkou vystavil do nebezpečné pozice Zafeirise, řecký záložník o míč přišel, Angulo se ho chopil a technickou střelou snadno otevřel skóre. Ekvádorský útočník skóroval v Evropské lize vůbec poprvé.

Slávisté nedokázali na nepříznivý vývoj včas zareagovat a druhý inkasovaný gól jim způsobil ještě větší problémy. Vázquez celkem snadno vyhrál klíčový souboj s Douděrou, přistrčil míč Verschaerenovi a belgický záložník si přesnou trefou k tyči připsal druhý gól v sezoně EL.

Pražané vstřelili kontaktní gól v 58. minutě. Provod z rohového kopu našel Chorého a urostlý útočník hlavou snížil. Český reprezentant zaznamenal třetí gól v podzimní soutěži a celkem patnáctý v evropských pohárech. Nedlouho poté mohl přidat i další, šanci ale nevyužil. Víc už domácí nestihli a jejich situace v tabulce je kritická. Naopak její dnešní soupeř se vyhoupl již na třetí příčku.

"Rozhodl první poločas, soupeř nám dal dva góly. Jednou po naší chybě v rozehrávce, podruhé z brejku. Snažili jsme se s tím něco udělat, snížili jsme, ale soupeř byl technicky dobrý. Dokázali jsme dát jen jeden gól ze standardky. Se dvěma inkasovanými góly se v pohárech těžko vyhrává," poukázal Trpišovský.

"Nemyslím si, že by se nám v Evropě letos herně nedařilo. Doma gól vždycky dáme, ale taky uděláme hloupost, která nás srazí. První poločas nás bude mrzet, druhý už byl lepší. Aspoň bod bychom si určitě zasloužili. První inkasovaný gól s námi zamával, nebylo to ono. Mrzí mě, že doma nedokážeme naplno bodovat, fanoušci by si to zasloužili," dodal Chorý.

Fotbalová Evropská liga - 6. kolo:

Slavia Praha - Anderlecht Brusel 1:2 (0:2)

Branky: 58. Chorý - 8. Angulo, 31. Verschaeren. Rozhodčí: Papapetru - Petropulos, Aptosoglu - Evangelu (video, všichni Řec.). ŽK: Douděra, Lingr - Leoni, Simič, Dolberg. Diváci: 19.167.

Slavia: Kinský - Holeš (88. Fila), Ogbu, Bořil (78. Lingr) - Douděra (63. Jurásek), Zafeiris, Oscar, Diouf - Schranz (63. Chytil), Provod - Chorý. Trenér: Trpišovský.

Anderlecht: Coosemans - Foket (87. N'Diaye), Jörgensen, Simič, Augustinsson - Verschaeren (46. Dreyer), Dendoncker, Rits, Leoni - Vázquez (73. Dolberg), Angulo (67. Amuzu). Trenér: Hubert.