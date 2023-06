Slavia se v 3. předkole Evropské ligy utká s Panathinaikosem, nebo s Dniprem

Fotbalisté Slavie Praha se v srpnovém 3. předkole Evropské ligy utkají s poraženým týmem z 2. předkola Ligy mistrů mezi Dniprem a Panathinaikosem Atény. Rozhodl o tom dnešní los.

Slavia je v takzvané nemistrovské části Evropské ligy nasazená spolu s Olympiakosem. Podle regulí UEFA na sebe týmy z jedné země nemohou narazit, celek z Pirea se proto utká s poraženým z duelu Servette Ženeva - Genk.

S Panathinaikosem mají slávisté poměrně čerstvou zkušenost. Loni v létě s ním hráli v 3. předkole Konferenční ligy a po domácím vítězství 2:0 a remíze 1:1 v Aténách si vybojovali postup do závěrečného play off. Z něj po dvojzápase s Čenstochovou prošli do základní skupiny.

V předchozích případech ale české týmy v pohárových soubojích s aténským klubem úspěšné nebyly. Před 22 lety s ním vypadla v předkole Ligy mistrů Slavia, pak potkal stejný osud dvakrát Spartu. V Poháru UEFA a později v Evropské lize nestačily na řecký klub ani Liberec a Mladá Boleslav.

S Dniprem-1, který vznikl před osm lety, české týmy dosud nehrály. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu hraje mužstvo vedené někdejším reprezentačním obráncem Oleksanderem Kučerem ligové zápasy v Užhorodu a k domácím utkáním Konferenční ligy v minulé sezoně nastupovalo v Košicích.