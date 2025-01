Slavia řeší blyštivá jména: Diouf zřejmě zůstane, přestupovou bombou může být Stanciu

Fotbalová Slavia mocně víří děním v zimním přestupovém období. Přestup Antonína Kinského do Tottenhamu za částku, která včetně bonusů může překonat půlmiliardovou hranici, se zařadil mezi nejvýznamnější transfery historie. Spekulace kolem lídra ligy ale neutichají: nejvíce se řeší El Hadji Malick Diouf, ale padají i další zajímavá jména.

Patnáct, dvacet milionů liber. V souvislosti s potenciálním přestupem sešívané komety ligového podzimu El Hadji Malicka Dioufa létají okázalé částky a padají slavná jména. Realita však zřejmě bude taková, že čerstvě dvacetiletý Senegalec odehraje zbytek sezony v Edenu.

Diouf na sebe upozornil především v české nejvyšší soutěži, na podzim si připsal šest branek a na další tři přihrál. Jeho výkony i zmíněná produktivita zaujaly vedení anglického týmu Crystal Palace, který za záložníka nabídl 15 milionů liber (asi 380 milionů korun), přičemž představy červenobílých jsou ještě o pět milionů liber vyšší.

Na začátku týdne pak přišel senegalský web D Sports s informací, že by se o Dioufa měl zajímat slavný Liverpool, který hledá alternativu na levý kraj obrany za Andrewa Robertsona.

Slavia by však své ofenzivní eso ráda udržela do konce sezony, v níž má ideálně našlápnuto nejen k mistrovskému titulu, ale také k přímému postupu do základní skupiny Ligy mistrů.

Podle informací Aktuálně.cz by se muselo stát něco neočekávaného, aby Diouf vysvlékl sešívaný dres už v zimě. Zvlášť po nedávném přestupu Matěje Juráska do Norwiche by v Edenu neradi dál větrali úspěšný podzimní kádr.

Zatímco odchod Dioufa je vzhledem k jeho výkonům očekávaný, ale dojde k němu pravděpodobně až v létě, další jméno může být pro slávistické fanoušky skutečnou bombou. V létě končí v saúdskoarabském klubu Damac smlouva Nicolae Stanciuovi a v zákulisí se zcela seriózně mluví o návratu jednatřicetiletého záložníka do Edenu.

Byť do Vršovic přišel se sparťanským záznamem ve fotbalovém životopise, záhy se stal oblíbencem slávistických tribun. Hned ve své první sezoně si připsal čtyři góly, devět asistencí a byl vyhlášen nejlepším zahraničním hráčem ročníku 2019/20. Během dvou a půl let v červenobílém dresu se podílel na dvou slávistických titulech.

Přestože se pikantní přestup aktuálně neřeší, návrat Stanciua rozhodně není pouze ve sféře přání slávistických fans. "Jeho letní přestup není nereálný. Rozhodně si dokážu představit, že minimálně nějaké jednání proběhnou," nechal se slyšet velmi dobře informovaný zdroj.