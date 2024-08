Skvělá Muchová vyřídila na US Open hvězdnou Ósakaovou. Menšík zvládl pětisetové drama

Česká tenistka Karolína Muchová postoupila na US Open do 3. kola. Loňská semifinalistka zdolala čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou z Japonska 6:3 a 7:6. Dál jde i Jakub Menšík, osmnáctiletý talent otočil duel s Australanem Tristanem Schoolkatem a po dvou odvrácených mečbolech zvítězil 6:7, 2:6, 6:2, 7:6 a 7:6.

Muchová zdolala dvojnásobnou vítězku US Open Ósakaovou za hodinu 36 minut.

Osmadvacetiletá rodačka z Olomouce na hlavním dvorci Arthura Ashe zahrála 24 vítězných míčů, Ósakaová doplatila na 21 nevynucených chyb.

Muchová, která po loňském vypadnutí v semifinále s pozdější šampionkou Coco Gauffovou nehrála takřka deset měsíců kvůli zraněnému zápěstí, předvedla proti bývalé světové jedničce Ósakaové trpělivý výkon.

První set získala díky vydařené koncovce, v níž soupeřce od stavu 3:3 dvakrát sebrala servis.

Ve druhé sadě přišla Muchová v deváté hře o podání, ani za stavu 4:5 se však nevzdala. Ósakaová následně nevyužila na servisu vedení 40:0 a tři setboly a rozhodlo se ve zkrácené hře.

V ní Muchová otočila nepříznivý vývoj ze stavu 2:4 na 6:4. První mečbol sice Ósakaová odvrátila, při tom druhém ale za hlasitého povzdechnutí fanoušků poslala míček při smeči do autu.

"Jsem ráda, že se mi to dnes povedlo ve dvou setech. Byl to velmi těžký zápas a atmosféra byla elektrizující. Bylo to hodně blízko tomu, aby to šlo do třetího setu," uvědomovala si vítězka.

"V závěru jsem jí dala na servisu pár dárečků a ona mi je potom vrátila. Snažila jsem se hlavně vrátit její servis, hrát výměnu a dát jí šanci to zkazit, nebo si to pak sama uhrát. A podařilo se to," pochvalovala si Muchová.

Na turnaji zůstala jedinou českou tenistkou ve dvouhře, v dalším kole narazí na Rusku Anastasiu Potapovovou.

Menšík napodobil ve Flushing Meadows krajana Jiřího Lehečku, který o den dříve otočil ze stavu 0:2 utkání 2. kola s Američanem Mitchellem Kruegerem.

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse postupem do 3. kola US Open vyrovnal na betonových dvorcích v New Yorku loňské maximum.

Proti 193. hráči světa Schoolkateovi mu pomohlo 63 vítězných míčů a 27 es. Prostějovský rodák vyhrál po čtyřech hodinách a 14 minutách a v boji o premiérové osmifinále grandslamu příště narazí na Portugalce Nuna Borgese.

"Jsem rád, že jsem to dnes zvládl. Byla to zatím asi moje největší tenisová výzva. Těší mě, že jsem to po dvou nevydařených setech zvládl a sebral všechny síly," lebedil si Menšík.

"V průběhu dalších tří setů jsem se snažil jenom hrát a věřil jsem až do konce. Jak jsem dříve řekl, narozeniny chci slavit vždycky už jen v New Yorku a už se to blíží," plánoval s úsměvem.

Menšík, který 19. narozeniny oslaví v neděli, neměl dobrý vstup do utkání. Ztratil hned první dva servisy, a přestože v závěru úvodního setu srovnal, v tie-breaku prohrál 4:7.

Také ve druhé sadě se českému hráči nedařilo držet podání. Přišel o něj třikrát a Schoolkate startující na divokou kartu se ujal vedení 2:0.

Poté ale prostějovský tenista zrealizoval vydařený obrat. Po zhruba desetiminutové přestávce utekl na začátku třetího setu do vedení 4:0 a snížil.

Ve čtvrté sadě smazal ztrátu 1:3, v desátém gemu odvrátil na servisu dva mečboly a vynutil si zkrácenou hru, v níž uspěl 7:5.

V rozhodujícím pátém setu sice Menšík jako první přišel o servis a prohrával 1:2, ihned ale manko brejku smazal a vyrovnaný duel poté dospěl do super tie-breaku. V něm český hráč utekl čtyřmi míčky po sobě do vedení 5:1 a o chvíli později využil za stavu 9:3 hned první mečbol.

Tenisový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 75 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo: Menšík (ČR) - Schoolkate (Austr.) 6:7 (4:7), 2:6, 6:2, 7:6 (7:5), 7:6 (10:3), Medveděv (5-Rus.) - Marozsán (Maď.) 6:3, 6:2, 7:6 (7:5), Paul (14-USA) - Purcell (Austr.) 7:5, 6:0, 1:0 skreč, Diallo (Kan.) - Fils (24-Fr.) 7:5, 6:7 (3:7), 6:4, 6:4, Cobolli (31-It.) - Bergs 4:6, 6:3, 7:5, 6:3, Goffin (Belg.) - Mannarino (Fr.) 6:7 (8:10), 6:3, 6:2, 7:6 (7:1), Evans (Brit.) - Navone (Arg.) 6:4, 6:3, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo: Muchová (ČR) - Ósakaová (Jap.) 6:3, 7:6 (7:5), Pavljučenkovová (25-Rus.) - Cocciarettová (It.) 5:7, 6:1, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo: Siniaková, Townsendová (3-ČR/USA) - Samsonovová, Bronzettiová (Rus./It.) 5:7, 6:2, 6:2.

Smíšená čtyřhra:

1. kolo: Krejčíková, Ebden (4-ČR/Austr.) - Chan Hao-Ching, Krajicek (Tchaj-wan/USA) 6:2, 6:2.