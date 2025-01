Muchová vyhnala z kurtu světovou čtyřku, Macháč zase Cobolliho. Nejvyšší level, zářil

Čeští tenisté postoupili poprvé do semifinále United Cupu smíšených týmů. Výběr kapitána Daniela Vacka porazil ve čtvrtfinálovém duelu Itálii, triumf si na tvrdém povrchu v Sydney zajistil už po dvouhrách. Tomáš Macháč deklasoval Flavia Cobolliho 6:1, 6:2 a navázal na předchozí podobně přesvědčivý triumf Karolíny Muchové, jež zdolala Jasmine Paolinovou 6:2, 6:2.

O postup do finále se Češi utkají v sobotu s USA.

Češi postoupili mezi nejlepší osmičku družstev díky bilanci na druhých místech ve skupinách hraných v Sydney a dál posouvají v soutěži své maximum. V předchozích dvou ročnících vypadli vždy v základní části. Na jejich postupu přes Itálii nezměnila nic ani porážka Gabriely Knutsonové a Patrika Rikla, kteří v závěrečné čtyřhře podlehli Andreovi Vavassorimu a Saře Erraniové 5:7, 6:3, 4:10.

Italové startovali v Austrálii bez světové jedničky Jannika Sinnera a ve skupinové fázi neztratili ani set. S dosud neporaženými Američany se Češi utkají po dvou letech. V premiérovém ročníku 2022/23 s nimi prohráli v základní skupině 1:4. Muchová by měla ve dvouhře čelit světové trojce a vítězce předloňského US Open Coco Gauffové, Macháč by se měl utkat se čtvrtým hráčem světa a finalistou loňského US Open Taylorem Fritzem.

Osmadvacetiletá Muchová porazila finalistku loňského Roland Garros a Wimbledonu Paoliniovou i v pátém vzájemném utkání. Navázala například na triumf ze zářijového US Open, kde ji také zdolala bez ztráty setu. Dnes nepřišla ani jednou o servis a odvrátila všech 10 brejkbolů. Utkání vyhrála za hodinu a 42 minut.

"Jsem ráda, že jsem vyhrála a zůstala soustředěná, protože ona vrací každý míč. Snažila jsem se hrát agresivně, což v minulých zápasech fungovalo a pomohlo to i teď," řekla v rozhovoru na kurtu Muchová.

Svěřenkyně trenéra Emila Miškeho získala první sadu díky vydařené koncovce. První brejk vybojovala v pátém gamu, který šel přes šest shod a česká hráčka v něm využila pátý brejkbol. Poté vyhrála i zbývající tři hry.

Také ve druhé sadě byla Muchová na servisu stoprocentní. Hned v úvodu získala soupeřčino podání, ve čtvrté hře odvrátila dva brejkboly a o chvíli později zlomila odpor soupeřky dalším brejkem. Za stavu 5:2 smazala manko 0:40 a proměnila hned první mečbol.

Macháč poté smetl 32. hráče světa Cobolliho za 54 minut. Nepovolil mu jediný brejkbol, sám naopak čtyři možnosti na prolomení servisu soupeře využil. Berounský rodák, který byl před Vánoci nemocný a bral antibiotika, navázal na výhru ze základní skupiny proti světové šestnáctce Hubertu Hurkaczovi z Polska.

Macháč měl proti Cobollimu výborný úvod a v prvním setu se ujal vedení 3:0. Sadu získal za 24 minut. Ve druhé se Ital držel jen do stavu 2:1. Pětadvacátý hráč světa a česká mužská jednička Macháč poté získal pět her po sobě a duel zakončil esem. Cobolliho porazil i potřetí v kariéře.

"Myslím, že tohle je nejvyšší level tenisu, který umím zahrát. Mám radost, že jsem tohle předvedl v tak důležitý moment. Byl jsem překvapený, jak jsem hrál bez chyb a nedal mu jedinou šanci, aby se vrátil zpět," řekl na webu soutěže Macháč. "Vím, že to v sobě mám. Když jsem viděl, jak se zápas vyvíjí, snažil jsem se být psychicky silný, co to šlo. Hrál jsem jako Novak (Djokovič)," doplnil Macháč.

Soutěž smíšených tenisových družstev United Cup (tvrdý povrch) - čtvrtfinále v Sydney:

Česko - Itálie 2:1

Muchová - Paoliniová 6:2, 6:2, Macháč - Cobolli 6:1, 6:2, Knutsonová, Rikl - Erraniová, Vavassori 5:7, 6:3, 4:10.