Parádní jízda Ledecké. Češka dosáhla na druhý nejlepší výsledek v sezoně

Ester Ledecká skončila osmá ve druhém sjezdu lyžařek Světového poháru ve Val di Fassa a zaznamenala v disciplíně druhý nejlepší výsledek v sezoně.
Stejně jako v pátek triumfovala Italka Laura Pirovanová, navíc znovu o jedinou setinu sekundy. Tentokrát porazila Rakušanku Cornelii Hütterovou, třetí byla Švýcarka Corinne Suterová. Druhá česká reprezentantka Barbora Nováková obsadila 43. místo.
Bronzová medailistka z loňského mistrovství světa Ledecká vylepšila v disciplíně páteční 14. místo. Na vítěznou Pirovanovou dnes ztratila 95 setin, od třetí Suterové ji dělilo 90 setin. V italském středisku zajela druhý nejlepší sjezd sezony, jejím maximem zůstalo šesté místo z prosincového podniku ve Val d´Isere. V nejlepší desítce byla podeváté v sezoně.
Trojnásobná olympijská šampionka Ledecká odstartovala jako první a v cíli měla čas 1:21,86. Z vedoucí pozice ji sesadila vítězka z her v Cortině Američanka Breezy Johnsonová s číslem 6. Později se před Ledeckou dostalo ještě šest lyžařek. Češka měla nejrychlejší první sektor, ztrácela však ve druhé a třetí části.
Osmadvacetiletá Pirovanová navázala ve Val di Fassa na páteční premiérový triumf v SP, v němž o setinu porazila Němku Emmu Aicherovou. Dnes stejným rozdílem Hütterovou, Suterová ztratila na vítězku pět setin. Pirovanová se ujala vedení v průběžném pořadí sjezdu, sesadila Američanku Lindsey Vonnovou, která si zlomila na olympiádě nohu.
Program Světového poháru lyžařek ve Val di Fassa završí nedělní superobří slalom.
SP ve sjezdovém lyžování ve Val di Fassa (Itálie):
Ženy - sjezd: 1. Pirovanová (It.) 1:20,91, 2. Hütterová (Rak.) -0,01, 3. C. Suterová (Švýc.) -0,05, 4. Johnsonová (USA) -0,64, 5. Weidleová-Winkelmannová (Něm.) -0,68, 6. Rädlerová (Rak.) -0,86, ...8. Ledecká -0,95, 43. Nováková (obě ČR) -3,05.
Průběžné pořadí sjezdu (po 8 z 9 závodů): 1. Pirovanová 436, 2. Aicherová (Něm.) 408, 3. Vonnová (USA) 400, 4. Weidleová-Winkelmannová 351, 5. Hütterová 344, 6. Johnsonová 333, ...15. Ledecká 180.
Průběžné pořadí SP (po 29 z 36 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1133, 2. Aicherová 1016, 3. Rastová (Švýc.) 963, 4. Goggiaová (It.) 824, 5. Robinsonová (N. Zél.) 669, 6. Moltzanová (USA) 614, ...17. Ledecká 400, 11. Dubovská (ČR) 10.
ŽIVĚ "Zvážíme nové cíle." Trump hrozí Íránu velmi silným útokem za "špatné chování"
Izraelská armáda týden po začátku války zahájila novou vlnu rozsáhlých útoků na íránskou infrastrukturu v Teheránu. Írán podle izraelské armády provedl v noci další raketový protiútok na Izrael. Íránské vedení dalo najevo, že chce zastavit útoky na sousední země. Olej do ohně přilil Donald Trump svým novým prohlášením.
Unie chce restartovat evropský průmysl. Nová pravidla by ale mohla ohrozit Dukovany
Evropská komise představila Industrial Accelerator Act – návrh zákona, který má do roku 2035 zvýšit podíl průmyslu na evropském HDP ze současných 14 na 20 procent. Ambiciózní plán na oživení evropské výroby ale okamžitě vyvolal spory. Kritiku budí zejména pravidla pro původ technologií a jejich možný dopad na strategické projekty, včetně výstavby nových bloků Dukovan.
ŽIVĚ Demokracie v USA je terčem každodenních útoků, prohlásil Obama. Bílý dům to popírá
Demokracie ve Spojených státech je terčem každodenních útoků, prohlásil bývalý americký prezident Barack Obama na pietním shromáždění k připomínce černošského pastora a bojovníka za občanská práva Jesseho Jacksona. Bílý dům označil jeho projev za ostudný. Obama se podle něj do dějin zapíše tím, jak Spojené státy poškodil.
Český lyžař v Rakousku se zranil při srážce, vrtulník ho přepravil do nemocnice
V lyžařském areálu Silvretta Arena u rakouské obce Ischgl se v pátek srazil 47letý český lyžař s 53letým lyžařem z Nizozemska, oba utrpěli zranění.
Sen o kapitulaci si vezměte do hrobu, vzkázal íránský prezident Trumpovi
Prozatímní vládnoucí rada Íránu schválila pozastavení útoků na okolní země, pokud z jejich území nepřijde útok, prohlásil dnes podle agentury Reuters íránský prezident Masúd Pezeškján v projevu odvysílaném v íránské státní televizi. zároveň prohlásil, že požadavek Spojených států na bezpodmínečnou kapitulaci je sen, který by si s sebou měly vzít do hrobu.