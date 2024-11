Skvělá Boleslav otočila zápas proti Betisu Sevilla, šance na postup žijí

Fotbalisté Mladé Boleslavi v Konferenční lize porazili doma 2:1 favorizovaný Betis Sevilla, ve 4. kole poprvé bodovali a udrželi šanci na postup do vyřazovací fáze. Španělský celek poslal do vedení v 17. minutě Giovani Lo Celso, obrat zařídili krátce po změně stran Matyáš Vojta s Patrikem Vydrou. V 89. minutě dostal Lo Celso červenou kartu.

Po porážkách s FC Noah, Luganem a Guimaraesem si Středočeši připsali premiérové tři body a ve společné tabulce 36 mužstev se posunuli na 30. pozici. V hlavní fázi evropského poháru zvítězili poprvé od 29. ledna 2007 a triumfu 3:1 v Poháru UEFA na hřišti Elfsborgu. V novém formátu Konferenční ligy projde do play off 24 celků, přímo do osmifinále se dostane nejlepší osmička. Betis má čtyři body a je na 22. místě.

V dalším kole nastoupí Mladá Boleslav za dva týdny znovu doma proti Bialystoku. Svěřenci švédského trenéra Andrease Brännströma zakončí ligovou fázi soutěže v Molde.

Mladá Boleslav vstoupila do utkání lépe a v prvním poločase předvedla dosud nejlepší výkon v hlavní fázi Konferenční ligy. Přesto šli do vedení hosté. Po čtvrthodině Suchý zfauloval před pokutovým územím Lo Celsa a sám argentinský reprezentant technickou střelou z přímého kopu využil jedinou šanci Betisu v úvodním dějství.

Domácí hráče inkasovaná branka nepoložila a postupně si vypracovali řadu gólových příležitostí. V 32. minutě Vojta hlavou usměrnil Kostkův centr těsně vedle tyče. O sedm minut později měl mladý útočník ještě větší šanci, když Stránský vystihl rozehrávku soupeře a vyslal ho do samostatného úniku. Vojta ale prováhal vhodný moment ke střele a trefil pouze brankáře Adriána.

Ve 41. minutě se po odrazu ocitl sám před gólmanem i Ladra, Adrián se opět vyznamenal. O chvíli později chyběly centimetry dalšímu Vojtovu zakončení a stejně dopadl i Ladra z přímého kopu.

Na začátku druhého poločasu nakrátko ustal vytrvalý déšť, nikoliv však mladoboleslavská aktivita. Ve 48. minutě nejprve domácí podržel brankář Trmal při Ávilově křižné střele a o tři minuty později už se většina ze čtyř tisíc diváků na stadionu mohla radovat z vyrovnání. Po rychlé akci se dostal k dvojitému zakončení na zadní tyči Mareček, jehož Adrián vychytal, na Vojtovu dorážku už ale dosáhnout nemohl. Dvacetiletý útočník navázal na zásah z předkola proti Transinvestu.

Středočeši dokonali obrat během tří minut a 22 sekund. Po rohovém kopu propadl míč na zadní tyč znovu k Marečkovi a po Adriánově zákroku opět dorazil do odkryté sítě Vydra. Rovněž host z pražské Sparty dal druhý gól v této pohárové sezoně, prosadil se už v předkole proti Hapoelu Beer Ševa. Zároveň částečně napravil zaváhání z minulého domácího duelu s Luganem, v němž neproměnil opakovanou penaltu.

Kouč Pellegrini vypotřeboval už v 72. minutě všechna střídání a jeho tým se v závěrečné čtvrthodině přece jen zvedl. Vyrovnání byl blízko Ruibal, jenž ve skluzu nestlačil střílený centr do sítě, i po nadějném voleji Lo Celso. Jediný střelec Betisu v 89. minutě tvrdě zajel do Suchého a oslabil svůj tým do závěrečných minut, ve kterých už si favorit tlak nevytvořil.

Mladoboleslavští uspěli proti španělskému soupeři na druhý pokus, v sezoně 2007/08 podlehli v Poháru UEFA na svém hřišti 1:2 Villarrealu, který tehdy vedl současný kouč Betisu Pellegrini. Zároveň po sedmi soutěžních utkáních ukončili čekání na domácí výhru. Sevillský klub prohrál na české půdě podruhé za sebou, loni podlehl v Evropské lize 0:1 Spartě.

FK Mladá Boleslav - Betis Sevilla 2:1 (0:1)

Branky: 51. Vojta, 54. Vydra - 17. Lo Celso. Rozhodčí: Schlager - Foltyn, Waschitzki - Schröder (video, všichni Něm.). ŽK: Suchý, Mareček - Natan, Llorente. ČK: 89. Lo Celso (Betis) Diváci: 3960.

M. Boleslav: Trmal - Král, Suchý, Králik - Kostka, Vydra, Stránský (81. Langhamer), Mareček (69. Fulnek) - Kušej (90.+3 Pulkrab), Ladra - Vojta (81. Sakala). Trenér: Brännström.

Betis: Adrián - Ruibal, Llorente, Natan, R. Rodriguez (72. Perraud) - Diao (72. Sabaly), Altimira, Lo Celso, Juanmi (56. Bakambu) - Roque (46. Flores), Ávila (56. J. Rodríguez). Trenér: Pellegrini.

Fotbalová Konferenční liga - 4. kolo:

Astana - Guimaraes 1:1 (1:0). Branky: 41. Kalaica - 89. Ramírez.

Banja Luka - LASK Linec 2:1 (0:0). Branky: 82. Despotovič, 89. Skorup - 51. Berisha. ČK: 7. Siebenhandl (Linec).

Celje - Bialystok 3:3 (1:1). Branky: 7. Zec, 54. Nieto, 80. vlastní Diéguez - 34. Pululu, 71. Imaz. 78. Hansen.

Cercle Bruggy - Hearts 2:0 (1:0). Branky: 40. Efekele, 90. Magnee.

Dinamo Minsk - FC Kodaň 1:2 (1:1). Branky: 13. Adeola - 6. Elyounoussi, 54. Diks z pen.

Heidenheim - Chelsea 0:2 (0:0). Branky: 51. Nkunku, 86. Mudryk. ČK: 90.+7 Casadei (Chelsea).

Molde - APOEL Nikósie 0:1 (0:1). Branka: 41. Laifis.

Noah - Víkingur Reykjavík 0:0

Panathinaikos Atény - HJK Helsinky 1:0 (1:0). Branka: 33. vlastní Toivio.

St. Gallen - Bačka Topola 2:2 (1:1). Branky: 31. Cissé, 65. Konietzke - 40. a 53. Pantovič.

The New Saints - Djurgaarden 0:1 (0:1). Branka: 41. Gulliksen.

Fiorentina - Pafos 3:2 (1:0). Branky: 39. Kouamé, 53. vlastní Goldar, 73. Martínez Quarta - 68. Jairo, 88. Jajá.

Lugano - Gent 2:0 (1:0). Branky: 6. Mahou, 86. Doumbia.

Olimpija Lublaň - Larne 1:0 (0:0). Branka: 67. Durdov. ČK: 82. Graham (Larne)

Omonia Nikósie - Legia Varšava 0:3 (0:1). Branky: 17. Morišita, 78. Szczepaniak, 86. vlastní Kakullis.

Rapid Vídeň - Shamrock Rovers 1:1 (1:0). Branky: 9. Cvetkovič - 56. Kenny.