Skotové jsou ze hry, český koeficient dělí od přímé účasti v LM krok. Vše je na Plzni

České fotbalové kluby se po čtvrteční výhře remíze a postupu Plzně v žebříčku národních koeficientů UEFA opět o něco přiblížily elitní desítce a přímé účasti šampiona ve skupině Ligy mistrů. Vše záleží na Viktorii: pokud uhraje ve čtvrtfinále alespoň jedno vítězství nebo dvě remízy, Česko přeskočí Skotsko, které ve čtvrtek přišlo o posledního zástupce: Glasgow Rangers.

Slavia ani Sparta v osmifinále nepřipsaly ani desetinu, nicméně český koeficient se opět posunul k desátému Skotsku. Kluby z britských ostrovů nasbíraly za pět let celkem 36,050 bodu, Česko je díky mimořádné sezoně v těsném závěsu: 35,800.

Čtvrtina bodu v koeficientu vyjadřuje už jen jediný vítězný krok: k jistotě je potřeba buď jedna výhra, nebo dvě remízy. V případě jedné plichty se oba státy na desátém místě srovnají.

Zatímco poslední skotský zástupce Glasgow Rangers ve včerejším zápase Evropské ligy prohrál doma s Benficou 0:1 a soutěž opustil, Česko má v Evropské konferenční lize ještě jeden trumf. A to Plzeň, která postoupila na penalty přes Servette Ženeva.

Vše tedy nyní leží na Viktorii. Ta se svého soupeře dozví při pátečním losu ve švýcarském Nyonu.

Tuzemské kluby nadále vylepšují již tak nejúspěšnější pohárový ročník od rozdělení federace. Poprvé ve třech postoupily do jarní fáze a opět o něco posunuly rekordní bodový zisk za jednu sezonu (nyní 13,250). Již během úspěšného podzimního vystoupení si Česko pro přespříští sezonu 2025/26 zajistilo první patnáctku a pět mužstev v soutěžích UEFA.

Za výhru v hlavní fázi pohárů jsou dva body, za remízu jeden. Zisk do žebříčku se pak dělí počtem zástupců daného státu v pohárové sezoně, v českém případě nyní čtyřmi. Stejně se dělil i jeden bod za postup do osmifinále.

Pokud by Česko zůstalo jedenácté, znamenalo by to, že šampion a vicemistr půjdou do předkol Ligy mistrů, další tým z ligy a vítěz domácího poháru do kvalifikace Evropské ligy a pátý celek do bojů o hlavní část Konferenční ligy.

O tom, že tuzemský fotbal nepřijde o elitní patnáctku, je jasno už od závěru podzimu. Patnáctá pozice jako poslední znamená pět zástupců v pohárech. Aktuálně se hraje o nasazení do ročníku 2025/26, v příští sezoně 2024/25 už má Česko jistotu návratu k pěti zástupcům v pohárech a k dvěma týmům v kvalifikaci Ligy mistrů.