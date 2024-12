Nechci nagelované týpky a s prvním soupeřem zametu, věří Čech. MS začalo emotivně

Už před čtyřmi dny začal v Londýně turnaj, který určí prvního sportovního mistra světa v roce 2025. Šipkařský šampionát se tradičně táhne přes Vánoce až do nového roku a každoročně nabízí zajímavé příběhy. Po dvou letech má svého zástupce na prestižním turnaji také Česko.

Karel Sedláček se představí v prvním kole šipkařského mistrovství světa až v sobotu přibližně ve 13:40.

Z pozice 68. hráče světového žebříčku vyzve Velšana Rhyse Griffina ze druhé stovky.

"Není to soupeř z nejtěžších, nicméně vyhrál veletěžkou kvalifikaci. Nechci ho podcenit, papírově ale cítím, že mám navrch a měl bych s ním doslova zamést. Doufám, že to tak dopadne," prohlásil pětačtyřicetiletý Čech v podcastu U terče pro televizi Nova.

Před třemi lety na turnaji UK Open s Griffinem doopravdy zametl výsledkem 6:0 na legy.

To na MS se zápasy prvního kola hrají na tři vítězné sety, z nichž každý se skládá ze tří vítězných legů.

Sedláček se do Alexandra Palace vrátil po dvou letech, představí se na šampionátu počtvrté v kariéře a rád by jako první Čech došel do třetího kola.

To by znamenalo po Griffinovi vyřadit v pondělí ještě nasazenou osmnáctku Joshe Rocka ze Severního Irska.

V Londýně je s manželkou, na Štědrý den se budou každopádně vracet domů. "Na kapra a dárečky doma musíme být, ale pak chci zpátky do Anglie a ideálně si zahrát třetí kolo," vyhlásil Sedláček.

V podcastu promluvil i o tom, s jakými soupeři se nepotkává rád. "Úplně nemusím takové ty mladé nagelované holandské týpky. I když třeba hrají dobře, na zápas s nimi se někdy úplně necítím," zasmál se.

Přitom Skota Petera Wrighta, mistra světa z let 2020 a 2022 známého i díky výraznému číru a extravagantním oblečkům, považuje naopak za jednoho ze svých nejlepších kamarádů na šipkařském okruhu.

A co Luke Littler, domácí kometa z předchozího šampionátu, kdy v 16 letech došel až do finále a momentálně už je jedním z hlavních favoritů? V sezoně vyhrál Grand Slam, World Series Finals i Premier League.

"Někdy se tváří takzvaně na přesdržku, ale je obrovský megatalent. Je ve vývinu, uvidíme, jak dlouho mu vydrží tahle extrémní forma a jakým stylem s ním zacvičí život," říkal Sedláček na adresu Littlera v září v rozhovoru pro deník Sport.

Anglický teenager je na ostrovech hvězdou, která po minulém MS zcela překročila hranice šipek. Vždyť za rok 2024 byl nejvyhledávanějším sportovcem na Googlu ve Velké Británii právě Littler.

Fanoušky baví svou bezprostředností, když otevřeně hovoří o tom, že ve volném čase nejraději hraje videohry a baští kebab a pizzu. U terče zase vyniká na svůj věk mimořádnou psychickou odolností.

Také Littlera čeká vstup do turnaje až v sobotu, ve večerním bloku si zahraje proti krajanovi Ryanu Meikleovi. Nicméně Anglie vyhlížela ještě třaskavější souboj, pokud by v úterý právě přes Meiklea postoupila do druhého kola Fallon Sherrocková.

Třicetiletá šipkařka se před pěti lety stala první ženou, která kdy na MS vyhrála zápas a postoupila tehdy až do třetího kola. Jenže od té doby na nejprestižnějším turnaji další vítězství nepřidala.

Od zmíněného roku 2019 je sympatická blondýnka favoritkou fanoušků v třítisícové Ally Pally, také se jí přezdívá "Queen of the Palace" (Královna paláce).

Diváci na její soupeře dokonce pravidelně bučí, ale ani to Meikleovi nezabránilo ve výhře 3:2. Sherrocková skončila zase v prvním kole.

A velmi emotivní příběh nabídlo utkání jejího skotského partnera Camerona Menziese, který v pondělí z pozice favorizovaného hráče překvapivě padl s Američanem Leonardem Gatesem 1:3.

Menzies u terče plakal už během zápasu a po jeho skončení se úplně sesypal. Pak na sociální síti X zveřejnil fotku se svým otcem v nemocnici a k ní připsal: "Nechtěl jsem zveřejňovat tohoto muže… Můj táta je můj hrdina." Později příspěvek smazal.

Jako Skot, ačkoli partner anglické modly Sherrockové, navíc musel při zápase čelit nevraživým reakcím publika. Konejšil ho i soupeř Gates.

Christian Kist z Nizozemska ve středu odšpuntoval první zavření na devět šipek a získal bonus přes 1,8 milionu korun, přestože v zápase nakonec prohrál.

🚨 KIST HITS A NINE-DARTER! 🚨



Christian Kist hits a nine-darter! 👏



Incredible scenes at Ally Pally! 🤯



📺 https://t.co/pIQvhqYxEj#WCDarts | R1 pic.twitter.com/1NFk4M4xvs — PDC Darts (@OfficialPDC) December 18, 2024

Na MS poprvé startovala trans šipkařka - Kistova krajanka Noa-Lynn van Leuvenová. Fanoušky pobavil i Bahaman Rashad Sweeting, který vytáhl oslavu po vzoru fotbalisty Colea Palmera…

Své další příběhy šampionát teprve napíše. Kdo získá titul mistra světa a přijde si zhruba na 15 milionů korun, to fanoušci zjistí v pátek 3. ledna pozdě večer.