Transgender šipkařka se probila na Grand Slam ze soutěže žen, diváci na ni bučeli

Ve své skupině třikrát prohrála, ale zaujala sportovní svět. Nizozemka Noa-Lynn van Leuvenová se stala první transgender hráčkou, jež se objevila na Grand Slam of Darts. S turnajem v anglickém Wolverhamptonu se sice rozloučila velmi rychle, sklidila ale slova podpory od svých slavných soupeřů.

Van Leuvenová o víkendu debutovala na Grand Slam of Darts poté, co se na turnaj kvalifikovala díky umístění v ženském PDC Women's Order of Merit. Navíc se zapíše do historie jako první transgenderová hráčka, která se příští měsíc zúčastní mistrovství světa Professional Darts Corporation (PDC) v Alexandra Palace.

Osmadvacetiletou Nizozemku však čekal na turnaji ve Wolverhamptonu přetěžký start. Postavil se jí Michael van Gerwen, trojnásobný světový šampion. Svou krajanku vypráskal poměrem 0:5, Van Leuvenová se navíc musela vypořádat s nevolí částí publika.

Část fanoušků na 28letou hráčku slyšitelně bučela, když se před zápasem postavila na pódium. Během utkání zaznívaly další posměšky, v jeho průběhu však nepřátelské projevy ustaly.

Van Gerwen poté poradil Van Leuvenové, aby chování některých diváků ve svém vnímání zablokovala.

"Je to srdcervoucí. Dělá to, co dělá a umí hrát úžasné šipky. Nechte ji to dělat v klidu," řekl Michael van Gerwen s tím, že sám několikrát zažil situace, kdy byl vypískán.

Van Leuvenovou podpořil i další světový šampion Luke Humphries. "Příliš se nezapojuji do politiky, není na mně, abych říkal, jestli je to správné nebo špatné," vyjádřil se k její účasti na turnaji.

"Ať už mám jakýkoli názor, na tom by nezáleželo. Dívám se na ni jako na hráčku šipek. Je v soutěži na základě zásluh, neporušila žádná pravidla, dělá to, co je jí dovoleno."