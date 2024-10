Sinner předpověděl Macháčův let mezi elitu. Nadupaný Ital nemá s Čechy slitování

Tenisový svět se těšil na velkou bitvu mezi nastupujícími vládci Jannikem Sinnerem a Carlosem Alcarazem, kteří měli v semifinále nabídnout šanghajskou odvetu za nedávné fenomenální finále v Pekingu. Jenže Tomáš Macháč byl proti. Český tenista je po triumfu nad španělskou superstar v kurzu a v sobotu zkusí zaskočit také nadupanou světovou jedničku.

Jannik Sinner a Češi, to je zatím jednostranný příběh. Sedm zápasů, sedm triumfů italského hráče.

Jediný set mu z českých tenistů sebral pouze Lukáš Rosol v říjnu 2019 na challengeru ve Francii, když bylo Sinnerovi čerstvých osmnáct let.

Stejně s ním dvakrát prohrál, podobně jako v tom samém roce v Ostravě hned po sobě Jiří Lehečka a Jiří Veselý.

Další zápasy Sinnera proti českým soupeřům přišly až letos, kdy už se Ital zabydlel na absolutním čele světového žebříčku. Lehečku vytrestal v Indian Wells i nedávno v Pekingu, s Macháčem si poměrem 6:4, 6:2 poradil v březnu v Miami.

I když šlo o výsledkově poměrně jednoznačný duel, Sinner po něm Macháče zahrnul chválou.

"Udělal na mě dojem. Od základní čáry neustále útočil, je to velmi agresivní hráč. Snaží se chodit na síť a má opravdu vynikající volej. Výborně se hýbe, fyzicky je skvěle připravený, takže to pro mě bylo hodně těžké," prohlásil italský tenista v rozhovoru pro Tennis Channel.

"Na začátku jsem si na něj musel zvyknout, nikdy jsem proti němu nehrál. Musel jsem přijít na to, jakým způsobem se hýbe, a to nebylo snadné. Můžu na sebe být hrdý, jak jsem to nakonec zvládl," dodal Sinner.

Macháč tehdy nakukoval do elitní padesátky, Ital ho ale viděl mnohem výše.

"Podle mě má značný potenciál. Jsem za něj moc rád a mám pocit, že bude mít skvělý rok," podotkl a jeho predikce se vyplnila.

Čech neustále posouvá svou výkonnost a na tvrdých površích v posledních týdnech exceluje. Po osmifinálovém úspěchu na US Open dokázal dojít do semifinále v Tokiu i nyní na "tisícovce" v Šanghaji.

V živém žebříčku už je jedním z pětadvaceti nejlepších tenistů světa.

A hraje ještě mnohem rychleji než v březnu, kdy ho Sinner na okruhu potkal poprvé. Hrozí zejména z forhendu, který měl ve čtvrtfinále rychlejší než Alcaraz.

V měření forhendové kvality byl po semifinále třetím nejlepším hráčem turnaje, těsně za Novakem Djokovičem a právě Sinnerem.

Jestliže si Macháč věřil na Alcaraze, s podobně sebevědomým přístupem vyrukuje i na současného krále.

"Hrál jsem neuvěřitelně a tuhle úroveň se pokusím udržet. A uvidíme, co se stane. Na tuhle výzvu se opravdu těším," řekl svěřenec trenéra Daniela Vacka.

Semifinále v Šanghaji mezi Sinnerem a Macháčem je na programu v sobotu v 10:30 středoevropského času a deník Aktuálně.cz bude duel sledovat v online reportáži.

