Macháčova rychlost byla šílená. Netušil jsem, co mám dělat, kroutil hlavou Alcaraz

Tomáš Macháč si připsal nejcennější úspěch kariéry, ve čtvrtfinále Masters v Šanghaji po magickém výkonu porazil světovou dvojku Carlose Alcaraze 7:6, 7:5. Španělský vítěz čtyř grandslamů po utkání vyprávěl, jak moc ho Čech výkonem špičkové kvality zaskočil.

Už když se v průběhu utkání ve statistikách objevil údaj o tom, že Macháč nad Alcarazem poměrně výrazně dominuje v průměrné rychlosti forhendu, mnozí se tomu zdráhali uvěřit.

Český tenista předvedl proti světové dvojce agresivní smršť, na kterou Španěl nebyl připraven.

Sám druhý hráč světa po utkání přiznal, že byl v šoku ze způsobu, jakým se Macháč na šanghajském kurtu prezentoval.

Mluvil o zběsilém tenisu, proti němuž neměl protizbraň.

"Přišlo mi, že hraju proti jednomu z pěti nejlepších hráčů na světě. Nemluvím o kvalitě první desítky, ale opravdu o kvalitě první pětky," prohlásil jednadvacetiletý Španěl na tiskové konferenci po skončení jeho dvanáct zápasů dlouhé vítězné série.

"Macháčova úroveň byla neuvěřitelně vysoká. Předpokládal jsem, že přijde nějaká šance, že mi nabídne nějaké okénko, ale nic takového se nestalo," kroutil hlavou Alcaraz.

Macháč podle něj udržel mimořádnou kvalitu od první do poslední hry celého bezmála dvouhodinového klání.

"Rychlost jeho míčů byla neuvěřitelná. Upřímně, já jsem se na kurtu cítil dobře, velmi dobře jsem cítil míč, dával jsem dobré rány, dobře jsem se hýbal. Ale v některých momentech jsem zkrátka netušil, co mám dělat," přiznal čtyřnásobný grandslamový vítěz.

V prvním setu měl Alcaraz lehce navrch, protože soupeři nenabídl žádné brejkboly, zatímco on si dvě šance vypracoval.

Jenže Macháč hrál v rozhodujících chvílích ještě lépe, než ve zbytku utkání.

Ve druhém dějství šel Čech do brejku, ale Alcaraz dokázal srovnat a vypadalo to, že převezme momentum zápasu pevně do svých rukou. To se ale nestalo a španělský šampion vypadal stále překvapeněji.

"Bylo to neuvěřitelné, opravdu mi to přišlo šílené," přiblížil Alcaraz pocity, které se mu v té chvíli honily hlavou.

"Tlačil mě celou dobu až na samotnou hranu. Pořád jsem myslel na to, že musím hrát naprosto přesně, nebo budu jen běhat dokola. Dostal mě pod nesmírný tlak a to bylo klíčem k celému zápasu," dodal.

Třiadvacetiletý český hráč získal na síti devatenáct z dvaceti bodů, nasázel 31 winnerů a životní výhru mu nepokazilo ani 42 nevynucených chyb.

"Hrál jsem neuvěřitelně, ale tušil jsem, že moje úroveň bude skvělá, protože teď hraju svůj nejlepší tenis," uvedl Macháč. V živém světovém žebříčku se posunul na 25. místo.

Z letošní sezony už vytěžil "skalpy" dvou ze tří nejlepších hráčů světa, v květnu v Ženevě totiž přetlačil i Novaka Djokoviče. Třetí do sbírky může přidat v sobotu, kdy se v životním semifinále utká s prvním hráčem světa Italem Jannikem Sinnerem.