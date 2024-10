Djokovič si na stovku počká. Ve finále v Šanghaji uspěl Sinner

Tenisové Masters v Šanghaji vyhrál první hráč světového žebříčku Jannik Sinner a nedovolil Novaku Djokovičovi zaokrouhlit počet turnajových titulů na stovku. Třiadvacetiletý Ital, jenž letos vyhrál oba grandslamy na tvrdém povrchu, porazil o 14 let staršího Srba a držitele rekordních 24 grandslamových triumfů ve dvou setech 7:6 a 6:3.

Sinner v sobotním semifinále vyřadil Tomáše Macháče, Djokovič v Číně na cestě do finále zdolal o kolo dříve jiného Čecha Jakuba Menšíka. V boji o titul si dlouho obě hvězdy držely servis. První set tak rozhodl až tie-break, v němž Sinner utekl do vedení 4:0 a už ho nepustil. Po druhém setbolu vyhrál 7:4.

"V prvním setu Novak výborně servíroval, ale naštěstí jsem zvládl tie-break a získal potřebné sebevědomí," pochvaloval si Sinner v rozhovoru na kurtu po sedmém letošním triumfu a celkově sedmnáctém v kariéře.

Ve čtvrtém gamu druhé sady se Italovi podařilo poprvé prolomit Djokovičův servis. Výhodu brejku už nepromarnil, finále zakončil esem. Vzájemnou bilanci se srbským rivalem vyrovnal na 4:4, na betonech dominuje v poměru 4:1.

Sinner dnes nečelil jedinému brejkbolu, sám využil jeden ze dvou. "Proti Novakovi je to vždycky jedna z největších výzev, je to legenda našeho sportu," uvedl současný lídr žebříčku, který na prvním místě sezonu i završí. A to jako první Ital.

"Nemám na něj speciální recept. Je potřeba využít těch pár chyb, které udělá. Jsem spokojený se svým výkonem," dodal tenista, jemuž nicméně stále hrozí trest za dopingovou kauzu z letošního března.

Djokovič mohl vyhrát šanghajské Masters popáté, ale nepovedlo se mu to stejně jako vybojovat jubilejní 100. titul. Před ním jsou v historické tabulce jen Američan Jimmy Connors se 109 triumfy a Švýcar Roger Federer (103).