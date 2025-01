Siniaková vyzve na Australian Open Šwiatekovou. Macháče čeká Ind

Česká tenistka Kateřina Siniaková zahájí Australian Open proti světové dvojce Polce Ize Šwiatekové.

Marie Bouzková narazí na Rusku Mirru Andrejevovou, turnajová dvacítka Karolína Muchová se utká s Argentinkou Nadiou Podoroskou.

Předloňská wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová, která ve středu odstoupila kvůli zranění z generálky v Adelaide, by se měla utkat v prvním kole s kvalifikantkou.

Nasazená devětadvacítka Linda Nosková bude hrát s letošní vítězkou turnaje v Aucklandu Clarou Tausonovou z Dánska.

V mužském pavouku čeká nasazenou čtyřiadvacítku Jiřího Lehečku domácí Li Tu, o dvě příčky níže postavený Tomáš Macháč začne proti Indovi Sumitu Nagalovi. Jakuba Menšíka čeká hráč z kvalifikace.

Češek je zatím v hlavní soutěži pět, muži jsou ve třech. O postup usiluje v kvalifikaci ještě Sára Bejlek. Brenda Fruhvirtová nestačila v závěrečné fázi kvalifikace na Polku Maju Chwalińskou a Dalibor Svrčina podlehl Španělovi Martinu Landalucemu.

První grandslam sezony vynechají kvůli zranění česká jednička Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková.

Deblová světová jednička Siniaková se s pětinásobnou grandslamovou šampionkou Šwiatekovou utká poprvé. První duel spolu sehrají též Bouzková s turnajovou čtrnáctkou Andrejevovou.

Osmadvacetiletá Muchová, která bude při absenci Krejčíkové plnit roli nejvýše nasazené Češky, má s Podoroskou bilanci 1:1. V případě postupu by semifinalistka turnaje z roku 2021 narazila na bývalou světovou jedničku Japonku Naomi Ósakaovou, nebo Francouzku Caroline Garciaovou.

Noskovou by ve 3. kole mohla čekat světová jednička a obhájkyně titulu Aryna Sabalenková z Běloruska, která začne proti Američance Sloane Stephensové.

Rovněž třiadvacetiletý Lehečka, který vyhrál minulý týden turnaj v Brisbane, narazí na Tua poprvé. Macháč s Nagalem také nikdy nehrál. Berounský rodák by mohl v případě postupu do 3. kola narazit na držitele rekordních 24 grandslamových titulů Srba Novaka Djokoviče. Desetinásobný vítěz Australian Open Djokovič vstoupí do turnaje proti Američanovi Nisheshi Basavareddymu.

Světová jednička a obhájce titulu Ital Jannik Sinner zahájí turnaj proti Chilanovi Nicolási Jarrymu. Němce Alexandera Zvereva čeká Francouz Lucas Pouille, Španěl Carlos Alcaraz se utká s Andrejem Ševčenkem z Kazachstánu.

Kompletní los najdete zde.

Kvalifikace na tenisové Australian Open v Melbourne:

Muži - 3. kolo: Landaluce (Šp.) - Svrčina (ČR) 2:6, 6:1, 7:5.

Ženy - 3. kolo: Bejlek (ČR) - Teichmannová (26-Švýc.) 7:5, 6:3, Chwalińská (20-Pol.) - B. Fruhvirtová (ČR) 6:3, 6:4.