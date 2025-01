Siniaková je pošesté za sebou v semifinále čtyřhry na Australian Open

Česká tenistka Kateřina Siniaková postoupila na Australian Open do semifinále čtyřhry.

S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazily dnes na tvrdém povrchu v Melbourne francouzsko-čínskou dvojici Kristina Mladenovicová, Čang Šuaj 6:1, 7:5.

V boji o finále se utkají s ruským párem Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová.

Turnajové jedničky Siniaková a Townsendová vyhrály duel proti nasazeným devítkám Mladenovicové a Čang Šuaj za hodinu a 13 minut.

Postoupily do společného třetího grandslamového semifinále, vloni byly mezi čtyřmi nejlepšími páry také na US Open a ve Wimbledonu.

Turnaj v All England Clubu poté ovládly. V Melbourne neztratily set ani ve čtvrtém utkání.

Osmadvacetiletá Siniaková usiluje ve čtyřhře o třetí titul z Australian Open v kariéře. Celkově může získat jubilejní desátý grandslamový triumf.

V semifinále v Melbourne je pošesté za sebou. Vloni se do této fáze dostala s Australankou Storm Hunterovou, předtím bojovala vždy s krajankou Barborou Krejčíkovou. S ní turnaj v letech 2022 a 2023 ovládla.

Šwiateková znovu nadělila debakl

Druhá tenistka světového žebříčku Polka Iga Šwiateková porazila na Australian Open Američanku Emmu Navarrovou jasně 6:1, 6:2 a postoupila do semifinále. Duel proti nasazené osmičce v Melbourne vyhrála za hodinu a 31 minut a pokračuje turnajem bez ztráty setu.

V boji o finále se utká s jinou Američankou Madison Keysovou, která zdolala Ukrajinku Elinu Svitolinovou 3:6, 6:3, 6:4.

Pětinásobná grandslamová šampionka Šwiateková přehrála Navarrovou v počtu vítězných míčů 22:15. Využila pět z devíti brejkbolů. Soupeřce nabídla jediný, který odvrátila. Přemožitelka Kateřiny Siniakové z úvodního kola zatím ztratila na turnaji 14 gamů. V semifinále Australian Open je podruhé v kariéře a vyrovnala zde maximum z roku 2022.

"Myslím, že to byl dnes daleko těžší zápas, než ukazuje skóre," řekla na kurtu Šwiateková.

Třiadvacetiletá Polka usiluje o postup do šestého grandslamového finále. S Keysovou se utká pošesté, zatím s ní má bilanci 4:1. Vloni ji dvakrát porazila. "Madison je velmi zkušená a skvělá hráčka. Nikdy nevíte, jak to může skončit. V tom zápase, kde jsem prohrála, mě tehdy ´zabila´. Může to být zrádné," uvedla Šwiateková.

Turnajová devatenáctka Keysová uspěla proti Svitolinové po bezmála dvou hodinách. V počtu vítězných míčů ji předčila 49:20, litovat nemusela ani 41 nevynucených chyb.

V semifinále Australian Open je potřetí. Poprvé zde byla v roce 2015, naposledy před třemi lety. Zabojuje o postup do druhého grandslamového finále; o titul hrála na US Open v roce 2017 a neuspěla.

"Jsem opravdu hrdá a nadšená, že tady budu hrát další semifinále. Musela jsem (proti Svitolinové) začít hrát trochu agresivně a pokusit se dostat rychleji k síti. Myslím, že jsem hrála o něco chytřeji," uvedla Keysová.

První semifinálovou dvojici tvoří vítězka předchozích dvou ročníků Běloruska Aryna Sabalenková a Španělka Paula Badosaová.

Mezi muži se poprvé do semifinále Australian Open probojoval Američan Ben Shelton. Itala Lorenza Sonega porazil po bezmála čtyřech hodinách hry 6:4, 7:5, 4:6 a 7:6.

O postup do prvního grandslamového finále v kariéře se utká s obhájcem titulu Jannikem Sinnerem.

Světová jednička Sinner porazil ve čtvrtfinále Alexe de Minaura 6:3, 6:2, 6:1 a dělí ho dvě výhry od obhajoby titulu.

Třiadvacetiletý Sinner si poradil s De Minaurem za hodinu a 50 minut, povolil mu jen šest her. Porazil ho i v desátém vzájemném utkání, poosmé za sebou bez ztráty setu. V Melbourne zaznamenal 12. výhru v řadě.

"Mám pocit, že jsem dnes cítil úplně vše. Když v každém setu získáte brzký brejk, je to pak o něco snaží. Alex je ale těžký soupeř a úžasný hráč. Známe se docela dobře. Už jsme spolu několikrát hráli a snažíme se na sebe připravit co nejlépe," řekl v rozhovoru na kurtu Sinner.

Rodák z Innichenu je v pátém grandslamovém semifinále z posledních sedmi turnajů a usiluje o třetí titul. Vedle loňského triumfu v Austrálii uspěl také na US Open.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 96,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále: Shelton (21-USA) - Sonego (It.) 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:4), Sinner (1-It.) - De Minaur (8-Austr.) 6:3, 6:2, 6:1.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále: Šwiateková (2-Pol.) - Navarrová (8-USA) 6:1, 6:2, Keysová (19-USA) - Svitolinová (28-Ukr.) 3:6, 6:3, 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále: Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Mladenovicová, Čang Šuaj (9-Fr./Čína) 6:1, 7:5.

Junioři:

Dvouhra - 3. kolo: Kumstát (1-ČR) - Kouame (13-Fr.) 6:3, 3:6, 6:3.

Čtyřhra - 3. kolo: Kumstát, Exsted (2-ČR/USA) - Johnston, Willwerth (8-USA) 6:7 (6:8), 6:2, 11:9.

Juniorky:

Dvouhra - 3. kolo: K. Penickova (6-USA) - A. Kovačková (12-ČR) 2:6, 6:1, 6:1, Pohánková (SR) - J. Kovačková (11-ČR) 5:7, 6:3, 6:1.

Čtyřhra - 3. kolo: Krejčová, Valdmannová (4-ČR) - Stuseková, Vujovičová (8-Něm./Srb.) 6:0, 5:7, 10:6, A. Kovačková, J. Kovačková (5-ČR) - Sonobeová, Stojsavljevicová (1-Jap./Brit.) 1:6, 6:0, 10:7.