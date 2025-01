"Říkáte, že jsme staré?" Siniaková s Američankou zase baví. A mají nové jméno

Všechny zápasy na letošním Australian Open zatím vyhrály a po každém klání baví fanoušky bezprostředním rozhovorem na kurtu. Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová potvrzují v Melbourne role prvotřídních deblových celebrit. Už jsou v semifinále a jejich agresivní tenis znovu jen ztěžka hledá konkurenci. Jenže v boji o finále na ně čeká ruská hrozba.

Historka, jak se jejich spolupráce zrodila několika zprávami vyměněnými přes Instagram, už je notoricky známá. Češka s Američankou si v minulé sezoně tak trochu zbyly, když se jejich stálé partnerky potýkaly se zraněním.

Bok po boku potom slavně ovládly Wimbledon, na US Open došly do semifinále a na Turnaji mistryň do finále.

A jejich úrodná sportovní aliance se mezitím proměnila v čisté přátelství.

"Velmi dobře se doplňujeme tenisově, protože jsme proti sobě hrály, už když nám bylo čtrnáct. Ještě podstatnější je ale to, že jsme se staly opravdovými kamarádkami," řekla Townsendová v Melbourne.

"Pro mě osobně je to klíč, cítíme se spolu volně, nesoudíme jedna druhou a když mi to nejde, Katka prostě zvedne svou úroveň a pomůže mi," vysvětlovala rodačka z Chicaga dojatě.

Siniaková s ní souhlasila. Už na začátku turnaje potvrdila, že tohle partnerství bude dlouhodobější. "Skvělou holku" Townsendovou nechce měnit za nikoho jiného.

"Strašně nám to sedí. Rozumíme si, je sranda. Původně jsme domluvené nebyly, ale pak jsme si plácly," citoval světovou jedničku Tenisový svět.

Díky české spoluhráčce, nejlepší světové deblistce této dekády, si Američanka začala plnit tenisové sny. Další může přidat právě v Austrálii.

Ani ve čtvrtém utkání největší favoritky turnaje neztratily ani set. Jejich forma nahání strach a uvolněnost z nich přímo čiší. Každý rozhovor stojí za to.

Když se moderátor po středečním postupu do semifinále Siniakové ptal na příští soupeřky, stříbrné olympijské medailistky sedmnáctiletou Mirru Andrejevovou a dvacetiletou Dianu Šnajderovou, označil stále hvězdnější Rusky za "mladé pušky".

"Takže říkáte, že my jsme staré?" zavtipkovala osmadvacetiletá Češka. "Jo, to jsme," smála se stejně stará Američanka.

"Absolutně ne," hasil situaci moderátor.

"Dělám si legraci, samozřejmě že jsou to velmi těžké soupeřky. Ale my tady chceme vyhrát, takže je zkusíme porazit," odvětila Siniaková, která je v semifinále čtyřhry na Australian Open pošesté za sebou.

Turnaj vyhrála dvakrát, v letech 2022 a 2023 po boku krajanky Barbory Krejčíkové. Grandslamové semifinále se bez ní obešlo naposledy v roce 2023.

Česko-americký pár také v Melbourne prozradil, že možná našel společnou přezdívku. "Ve druhém kole jsem zaregistrovala, že nás někdo z publika pojmenoval Taylorina. To se mi fakt hodně líbilo," prohlásila Siniaková.

Townsendová souhlasila a tak už moderátor jejich společný postup mezi čtyřku nejlepších ohlásil pomocí nové přezdívky.