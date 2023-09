Senzace se nekonala. Volejbalisté prohráli v osmifinále ME se Srbskem

Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy neobhájili čtvrtfinále z roku 2021. V osmifinále v italském Bari prohráli s favorizovaným Srbskem 0:3 po setech 21:25, 24:26 a 21:25. Rozhodujícím faktorem bylo podání. Srbští volejbalisté v úvodu rozeher tlačili, čeští reprezentanti za koncovou čarou často chybovali.

V první sadě kvůli tomu svěřenci Jiřího Nováka prohrávali 10:16. Pak se sice několikrát přiblížili na rozdíl dvou bodů, ale na zvrat to nestačilo. Největší naději na úspěch měli ve druhé sadě, kdy na začátku koncovky vyrovnali na 21:21. Nedostali ani k setbolu. Naopak Srbové svůj druhý proměnili, když zablokovali univerzála Marka Šotolu.

Blokař Josef Polák uznal, že tady se zřejmě utkání lámalo. "Bohužel jsme druhý set neurvali v koncovce, zápas by mohl vypadat jinak," poznamenal v nahrávce pro média autor devíti bodů. Stejnou bilanci měli i smečař Jan Galabov a Šotola, kterého do třetího setu vystřídal Jan Hadrava.

Ani jeho příchod na palubovku však duel nezvrátil. Srbové měli znovu navrch a stejně jako na ME 2019 vyřadili český tým v osmifinále. "Myslím, že od nás od všech to byl dobrý výkon, dobrý zápas. Bohužel Srbové byli lepší a měli to něco málo navíc, aby nás porazili v každém setu," dodal Polák.

Trenér Novák nebyl s dnešním výkonem spokojený. "Porážka 3:0 je porážka 3:0. Chybělo trochu preciznosti, klidnější hlava na servisu. Nedali jsme si v uvozovkách moc šancí s tím něco udělat, i když jsme jeden set nebyli daleko," litoval.

Zatímco před dvěma lety v Ostravě čeští volejbalisté v osmifinále zaskočili olympijské šampiony z Francie, tentokrát se překvapení nekonalo. Česko tak na mužském ME vypadlo o kolo dříve než na nedávném ženském šampionátu. "Na jednu stranu jsem rád, že jsme zápasy s přímými konkurenty o postup zvládli. Na druhou stranu proti těm týmům, které jsou před námi, tomu trošku chybělo," shrnul kouč české vystoupení ve Skopje a Bari.

Na závěr reprezentační sezony jeho tým ještě čeká olympijská kvalifikace, která začne zhruba za tři týdny.

Osmifinále mistrovství Evropy volejbalistů v Bari (Itálie):

Srbsko - Česko 3:0 (21, 24, 21)

Rozhodčí: Sarikaya (Tur.), Valentar (Slovin.). Čas: 88 min. Diváci: 3215.

Sestava a body Česka: Janouch 3, Vašina 7, Zajíček 7, Šotola 9, Galabov 9, Polák 9, libera Moník/Pfeffer - Licek 1, Hadrava 6, Srb. Trenér: Novák. Nejvíce bodů Srbska: Atanasijevič 14, Perič 13, Kujundžič 9.