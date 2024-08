Se Svědíkem odešly i góly. Slovácko remizovalo s Bohemians, potřetí vyšlo naprázdno

Fotbalisté Slovácka remizovali ve třetím kole první ligy s Bohemians 1905 bez branek a v novém ročníku nejvyšší soutěže stále čekají na první výhru i vstřelený gól. Tým z Uherského Hradiště má na kontě dva body, první získal rovněž za domácí remízu 0:0 se Slavií. Naopak "Klokani", kteří podruhé za sebou nastoupili venku, neprohráli druhé z úvodních tří kol a mají čtyři body.

"Je to nepříjemné, že nedáváme góly. Chce to víc střelby a agresivity v koncovce. Vedení nyní prodalo Vechetu do Karviné, ale mým úkolem je využít potenciál, který tady nyní máme," řekl na tiskové konferenci kouč domácích Roman West. "Bod z těžkého prostředí bereme, i když se Slovácku doma momentálně nedaří. Vyhrávat tady bude vždy těžké," konstatoval trenér hostí Jaroslav Veselý.

Úvod zápasu patřil hostujícím fotbalistům, kteří si aktivní celoplošnou hrou vytvořili mírnou převahu a z ní i několik standardních situací. Jenže branku Heči ani centry, ani střelami ze střední vzdálenosti neohrozili.

Větší porci práce neměl ani jeho protějšek v brance Bohemians, neboť domácím chyběla přesnost finální fáze a tím pádem i jakákoliv koncovka. Jen ve 22. minutě prověřil Reichlovu pozornost střelou z 20 metrů Havlík, kterou gólman Pražanů v pohodě zlikvidoval. "Trenéři po nás chtějí, abychom více stříleli, tak jsem to zkoušel," řekl novinářům Marek Havlík, který loni v prosinci dal doma Bohemians čtyři góly.

O osm minut později po individuální akci pálil Doski jen do boční sítě, charakter dietního fotbalu nijak nezměnila ani Matouškova hlavička těsně nad ve 40. minutě. Největší šance první půle přišla vzápětí, kdy kombinaci domácích zakončil pohotovou střelou Havlík, kterou Reichl s námahou vyrazil.

Do druhé půle vlétlo Slovácko s mnohem větším elánem, vytvořilo si územní převahu, ale finální fáze byla stále jeho slabinou. I proto obrana "Klokanů" neměla s defenzivou ve vlastním předbrankovém prostoru větší potíže.

V 63. minutě prověřil Reichlovu pozornost zatočenou střelou Havlík, jenže ani jemu se nepodařilo změnit bezbrankové skóre stejně jako rychlému Matouškovi na druhé straně, který jako jeden z mála hostujících hráčů dělal slovácké obraně starosti.

S přibývajícím časem se akce střídaly na obou stranách, v 81. minutě mohl rozhodnout střídající Ristovski, zblízka však překopl. Ve hře nahoru dolů chtěly oba týmy strhnout výhru na svoji stranu, ale ani tato nejzajímavější část utkání gól nepřinesla. "Novou dynamiku a elán přinesli střídající hráči a moc nechybělo, aby některý ze slibných brejků využili, ale remíza je asi spravedlivá," dodal Veselý.

Slovácko doma s Bohemians neprohrálo čtvrtý z posledních pěti ligových zápasů. Na tříbodový zisk před vlastními diváky ale od prosincové výhry právě nad Pražany čeká v lize už devět utkání.