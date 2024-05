Šach mat v závěru! Real senzačně otočil semifinále s Bayernem, Madrid vzývá Joselua

Fotbalisté Realu Madrid v domácí odvetě semifinále Ligy mistrů porazili 2:1 Bayern Mnichov a v součtu s úvodní remízou 2:2 postoupili do finále. Skóre otevřel v 68. minutě Alphonso Davies, dvěma góly v 88. minutě a na začátku nastavení ale zařídil obrat jiný střídající hráč Joselu.

Joselu dvěma trefami posunul Real do finále | Foto: Reuters

Čerství španělští šampioni se v souboji o "ušatý" pohár utkají 1. června v londýnském Wembley s Dortmundem, který v úterý vyřadil Paris St. Germain.

Real si zahraje finále elitní klubové soutěže po dvou letech a celkově podevatenácté. Nejúspěšnější celek historie bude usilovat o 15. triumf.

Bayern nezvládl dvojzápas proti madridskému velkoklubu počtvrté za sebou a ztratil poslední šanci na zisk trofeje v této sezoně. Nedojde tak na reprízu finále z roku 2013, kdy Bayern zdolal Dortmund ve finále rovněž ve Wembley.

Real od úvodní minuty dominoval, v prvním poločase si ale vypracoval jedinou velkou gólovou šanci. Ve 13. minutě brankář Neuer i vleže vychytal Rodrygovu dorážku, při předchozí střele Viníciuse Júniora mu pomohla tyč. Bayern zahrozil pouze po půlhodině, kdy s osmi trefami nejlepší střelec soutěže Kane protáhl ranou z otočky domácího gólmana Lunina.

V 55. minutě jen těsně minul zblízka Rodrygo a vzápětí předvedl Neuer skvělý reflex při střele pod břevno z kopačky Viníciuse Júniora. V 68. minutě tak udeřili hosté, kteří po změně stran přece jen vyrovnali hru. Davies zatáhl míč na kraj pokutového území, navedl si míč do středu na slabší nohu a pravačkou výstavním obstřelem otevřel skóre. Kanadský krajní hráč dal premiérový gól v Lize mistrů, na hřiště se přitom dostal v 27. minutě jen díky zranění spoluhráče Gnabryho.

O čtyři minuty později se Davies po obranném rohovém kopu trefil nešťastně i do vlastní sítě, situaci ale předcházel faul Nacha na Kimmicha. "Bílému baletu" se v závěru nedařilo vytvořit tlak, pomohla mu ale chyba do té doby skvělého Neuera. Osmatřicetiletý kapitán Bayernu v 88. minutě neudržel Viníciusovu střelu a Joselu dorazil míč do odkryté brány.

Tradiční střídající "žolík" Realu navíc přidal na začátku nastavení svou pátou trefu v soutěži. Po závaru vrátil míč před bránu stříleným centrem Rüdiger a Joselu byl znovu na správném místě.

Hosté se už na odpověď nezmohli, ačkoliv se ve 13. minutě nastavení hodně zlobili na rozhodčího, že necitlivě odpískal sporný ofsajd ještě před dohráním akce, která skončila gólovou střelou. Na výsledku už se ale nic nezměnilo. Real tak prodloužil sérii neporazitelnosti na 21 soutěžních utkání, na svém stadionu nenašel přemožitele dokonce 31 zápasů. S Bayernem neprohrál podeváté v řadě a ve finále je pošesté z posledních 11 ročníků.

Real Madrid - Bayern Mnichov 2:1 (0:0)

Branky: 88. a 90.+1 Joselu - 68. Davies. Rozhodčí: Marciniak - Listkiewicz, Kupsik - Kwiatkowski (video, všichni Pol.). ŽK: Camavinga - Tuchel (trenér). První zápas 2:2, postoupil Real.

Real: Lunin - Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy - Valverde (81. Joselu), Kroos (70. Modrič), Tchouaméni (70. Camavinga) - Bellingham (90.+10 Militao) - Rodrygo (81. Díaz), Vinícius. Trenér: Ancelotti.

Bayern: Neuer - Kimmich, De Ligt, Dier, Mazráví - Laimer, Pavlovic - Sané (76. Kim Min-če), Musiala (85. Müller), Gnabry (27. Davies) - Kane (85. Choupo-Moting). Trenér: Tuchel.