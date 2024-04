"Roztrhala ji. Zrovna ji." Ve světě tenisu obdivují ničivý výkon české teenagerky

Je jí teprve devatenáct let. To je třeba si připomenout. Přesto se Linda Nosková pevně etabluje ve světové špičce. V úterý při svém úvodním vystoupení na hvězdně obsazeném turnaji ve Stuttgartu nadchla dominantním výkonem a přidala letos už třetí vítězství nad hráčkou z první světové desítky.

Podívejte se na sestřih zápasu mezi Lindou Noskovou a Jelenou Ostapenkovou. | Video: Associated Press

Linda Nosková pokračuje v rychlé cestě vzhůru. Na Australian Open šokovala vyřazením světové jedničky Igy Šwiatekové, v únoru si v Dauhá vyšlápla na šestou hráčku žebříčku Marii Sakkariovou a trojici velkých výher zakončila nyní na antuce v Německu.

Světovou desítku Jelenu Ostapenkovou překonala způsobem, který upoutal pozornost.

Češka vyhrála 6:3, 6:1 za 68 minut a Lotyšku, jednu z nejtvrději hrajících tenistek na okruhu, nemilosrdně vystřílela z kurtu.

"Ostapenková je další elitní hráčkou, která padla za oběť mocné hře Noskové. V bitvě ranařek naprosto vládla, hraje inspirativní tenis," napsal oficiální profil organizace WTA.

Česká tenistka zaznamenala jen dvanáct nevynucených chyb oproti pětadvaceti na straně soupeřky. Trefila osm es.

Vítězství je o to cennější, že přišlo hned při prvním letošním ostrém startu na antuce a hned proti šampionce grandslamového Roland Garros z roku 2017.

"Zatraceně. Nosková právě ztrestala Ostapenkovou. Naprosto ji roztrhala. Ze všech hráček zrovna ji," potvrdil účet Tick Tock Tennis, že se takový průběh a výsledek před utkáním vůbec nečekal. Favoritkou byla Lotyška.

"Jen jsem se snažila soustředit se na zápas, byl to můj první na antuce, tak jsem musela být opatrná a soustředěná na maximum. Celou dobu jsem to měla pod kontrolou a nedovolila jsem, aby do hry vstoupil jakýkoli chaos," hodnotila Nosková důležité vítězství.

Veřejně se nad výkonem 31. hráčky rankingu WTA rozplýval i bývalý britský tenista Mark Petchey.

"Sledovat Lindu Noskovou je zábava, i když to zrovna není vyrovnané drama. Je výjimečným talentem ženského tenisu a jednou z mých oblíbených hráček," prohlásil na sociální síti X současný komentátor a analytik pracující mimo jiné pro Amazon Prime nebo BBC.

"Fantastický zápas od Lindy Noskové," napsal stručně oficiální účet turnaje.

Češka si ve středu může užít den volna a těšit se na další velký duel proti věhlasné soupeřce.

Ve stuttgartském osmifinále ji čeká vítězka klání mezi domácí legendou Angelique Kerberovou a překvapivou vítězkou US Open z roku 2021 Emmou Raducanuovou.