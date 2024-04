Mladá Češka ohromuje. Po nástupu mezi ženy drtí konkurenci, má čtyři tituly v řadě

Ve své první sezoně mezi ženami ještě neprohrála. A to už je půlka dubna. Přechod z juniorské do dospělé kategorie bývá plný zrádných překážek, Tereza Valentová ale může být v naprostém klidu. Sedmnáctiletá hráčka potvrzuje pověst velkého talentu českého tenisu.

Tenistka pražské Sparty v minulé sezoně dosáhla na životní juniorský úspěch, v New Yorku se probila až do finále US Open.

Už ale věděla, že to záhy zkusí naplno v dospělé kategorii. A přechod zvládla fenomenálním způsobem.

V letošním roce má na kontě neuvěřitelnou bilanci. Devatenáct zápasů, devatenáct vítězství, jediný ztracený set.

Životní období odstartovala dvěma triumfy na akcích W15 v Monastiru a přemožitelku nenašla ani na domácím turnaji W75 v Říčanech, kde překvapila silnou konkurenci dvojitým triumfem v singlu i deblu.

"Tereza Valentová udělala další skok na své dravé cestě mezi profesionálky. V Říčanech se posunula na úplně novou úroveň. Porazila čtyři hráčky z první dvoustovky, včetně 135. hráčky světa Darji Snigurové," napsal obdivně web organizace ITF.

Ani to nebylo všechno. Po třítýdenní pauze v uplynulém týdnu s naprostým přehledem opanovala další podnik W35 v egyptském Šarm aš-Šajchu.

Do finále došla po drtivých výsledcích 6:1, 6:1, 6:2, 6:2, 6:3, 6:3 a 6:0, 6:2 - a v něm po setech 7:5, 6:2 překonala i o dva roky mladší krajanku Lindu Klimovičovou.

První lednový den figurovala studentka druhého ročníku ekonomického lycea v Praze na 690. místě světového žebříčku.

Až se jí za dva týdny přičtou body za Egypt, posune se ve světovém pořadí ke 350. pozici, a přiblíží se tak svému aktuálnímu cíli, kterým je premiérová účast v grandslamové kvalifikaci.

"Myslím, že vstup mezi ženy nemohl být lepší. Jsem spokojená, jak to dopadlo. Do sezony jsem šla s tím, že bych chtěla vyhrát nějaké tituly. Chtěla bych si také zlepšit žebříček. Přála bych si být do dvoustovky, abych se dostávala na kvalifikace grandslamů," citovala její slova ČTK na konci února, v tu dobu byla nadějná tenistka ještě v sedmé stovce pořadí.

Valentová tehdy prozradila, že vyložené vzory nemá, ale vzhlíží spíše k mužským hvězdám, zejména Novaku Djokovičovi, ale i nové generaci reprezentované Jannikem Sinnerem a Carlosem Alcarazem.

Trenérem tenistky je Lukáš Jedlička, kondičním koučem Ivan Machytka.

Valentová v dětství zkoušela i gymnastiku a basketbal, nakonec ale vyhrál tenis. Pochází ze sportovní rodiny, její otec Marcel je celoživotním tenisovým nadšencem, matka Jitka závodila v rychlostní kanoistice na olympijských hrách 1992 a 1996 pod dívčím jménem Janáčková.

Jako mladá tenistka má Valentová nařízené omezení, v sezoně může v dospělé kategorii odehrát maximálně šestnáct turnajů, proto se chystá i na některé juniorské, třeba na Roland Garros.

Za jeden z největších talentů své generace platí už několik let, v roce 2022 vyhrála prestižní Pardubickou juniorku.