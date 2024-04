Ozval se a Kaderka mu sebral turnaj. Hvězdy a velké kluby mlčí, říká reformátor

Se specifickými poměry v českém tenise si užil své. Když žádal svaz, aby prošetřil podezřelé obchody nyní obviněného člena dozorčí rady svazu Vojtěcha Flégla, vzali mu mezinárodní ženský turnaj, který dlouhé roky pořádal u Máchova jezera. Ronald Wawrečka nyní prostřednictvím iniciativy Tenis bez Krunýře usiluje o reformy.

Název iniciativy odkazuje na konspirativní pojmenování opatření realizovaných prezidentem Českého tenisového svazu Ivem Kaderkou.

Právě akci Krunýř, která spočívala zejména ve zpětném upravování smluv, totiž obvinění podle policie spustili, když začínali tušit, že se kolem nich stahuje smyčka.

Tenis bez Krunýře si klade za cíl vrátit důstojnost a morální kredit českému tenisu.

"Český tenis je mimořádně úspěšný v celosvětovém měřítku. Zaslouží si organizaci, na kterou může být hrdý, které důvěřuje a v níž se obecně cítí dobře každý profesionál i amatér. Byla tu atmosféra strachu a stále je. Dříve hrozila každému neposlušnému nepřízeň vrchnosti, finanční postih či dokonce zrušení organizace." vypráví Wawrečka v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Co se vám honilo hlavou ve chvíli, kdy obvinění proti Kaderkovi a ostatním obviněným vyšla na povrch?

Co tomu asi říkají na svazu a jak moc velký průšvih to bude pro český tenis. Přiznám se, nečekal jsem, že policie kauzu vyšetřovala již od roku 2022, a překvapil mě i rozsah obvinění.

Můžete popsat vaše vlastní konkrétní zkušenosti se zvůlí nejvyššího vedení Českého tenisového svazu?

Moje vlastní zkušenost je spjata s historií turnaje Macha Lake Open, jehož jsem byl dlouholetým ředitelem a organizátorem. Jde dnes již o veřejně známý případ, kdy nám tento tradiční turnaj byl vedením svazu odebrán a já osobně veřejně dehonestován v podstatě za to, že jsem si dovolil odpovědět novináři na několik otázek. Paradoxně díky tomu vyšlo najevo, že nás, naše sponzory, dobrovolníky a nadšence kolem turnaje pan Flégl pravděpodobně dlouhodobě zneužívá k vlastnímu obohacení. Zaslali jsme v této souvislosti několik podnětů na vedení svazu a žádali o prošetření obchodů mezi panem Fléglem a svazem. Výsledkem bylo odebrání turnaje a jeho přesunutí do Říčan. Bylo evidentní, že pan Flégl má pro svou činnost podporu a krytí vedení českého tenisu. Dnes samozřejmě díky šetření policie konečně chápeme, proč tomu tak bylo.

Pro zajímavost, jak dopadly vaše podněty a žádosti o prošetření?

To už je dnes trochu k pousmání. Jen týden před obviněním obou pánů nám přišel ze svazu oficiální dopis, kde konstatují, že naše podněty prošetřil Výkonný výbor i Rada ČTS a nebyla shledána žádná pochybení.

Měl jste pocit, že jsou pánové Kaderka a Flégl určitým způsobem nedotknutelní?

Myslím, že ten pocit měli hlavně oni sami a jejich okolí to nezpochybňovalo. Já jsem je nikdy nevnímal černobíle, pro český tenis vykonali mnoho dobrého, ale nakonec ho zavedli do bažiny.

Dočasný šéf svazu Jan Stočes na tiskové konferenci po svém jmenování tvrdil, že obvinění jsou pro něj obrovským šokem. Doslova řekl: "To netušil nikdo. Jsou z toho všichni šokovaní." Je podle vás vůbec možné, že by o tom, jak to na svazu chodí, někdo nevěděl?

Nevím a nechci bez informací vynášet soudy. Předpokládám, že jsou tam lidé, kteří díky přízni pana Kaderky měli vědomé výhody a požitky, o víc se vlastně ani zajímat nechtěli. Ale stejně tak i lidé, kteří tenis milují a angažovali se dobrovolně a nezištně, pouze panu Kaderkovi bezmezně a naivně důvěřovali. Obojí je možná lidsky pochopitelné, my v iniciativě to nazýváme pasivní alibismus. Je to ale správná a dostatečná kvalifikace pro to být funkcionářem svazu? Minulost je třeba prověřit, ale pro nás je nyní hlavní přítomnost a budoucnost. Jsme rádi, že vedení svazu deklaruje úmysl věci napravit, a v tomto má naši plnou podporu. Uvidíme, jak dopadne přechod od slov k činům.

Představitelé největších českých klubů se ke kauze příliš nevyjadřují, nebo jen velice opatrně. Jak si to vysvětlujete?

Velké kluby se k naší iniciativě nepřipojily, dokonce jsem ani neznamenal nějakou veřejnou podporu reformním snahám vedení ČTS. Velké kluby jsou pupeční šňůrou napojeny na penězovody ze svazu a je jim, myslím, v podstatě jedno, kdo vede svaz a jak funguje, hlavně když tok financí zůstane nepřerušen. Nemyslím si, že změny nepodporují, pouze se nechtějí angažovat. Každý velký klub je navíc nějak vlivově zastoupen ve vedení, tudíž co se nyní děje tam, je z velké části i vůle těchto oddílů a jejich představitelů. Tento přístup se však může rychle změnit, pokud bude tok financí vážně ohrožen. Za povšimnutí však také bohužel stojí jiná věc.

Co máte na mysli?

Že se ke kauze zatím otevřeně nevyjádřila prakticky žádná současná či nedávno aktivní tenisová reprezentantka či reprezentant, jejichž sportovními úspěchy se pan Kaderka tak rád mediálně hájil.

Jak složité je být součástí systému, který z vašeho pohledu neodměňuje poctivou a tvrdou práci? O co všechno tím český tenis přišel? Předpokládám, že to spoustu schopných lidí muselo frustrovat a znechutit.

Každý ví, že tenis jako individuální sport je primárně o poctivé a tvrdé práci, ale také o mentální vyspělosti a osobní integritě. Český tenis je mimořádně úspěšný v celosvětovém měřítku. Zaslouží si organizaci, na kterou může být hrdý, které důvěřuje a v níž se obecně cítí dobře každý profesionál i amatér. Jedním z hlavních úkolů svazu bude proto obnovení důvěry mezi členskou základnou a vedením.

Na webu iniciativy vyzýváte kluby i jednotlivce, aby se podělili o své zkušenosti se svazem. Chodí vám jich hodně a můžete zmínit nějaké konkrétní?

Podle mého názoru je s obnovením důvěry třeba začít právě na úrovni běžných oddílů, odtud nám chodí nejvíce podnětů. Je to vždy v principu podobné: nikoho nezajímáme, nemáme zastání, systém rozdělování peněz není správně nastaven, za sebemenší prohřešky dostáváme sankce a podobně. Velká většina s námi komunikuje pouze pod příslibem anonymity. Rozhodli jsme se tedy, že nebudeme zatím raději konkrétně zveřejňovat ani ty, co by nám souhlas pravděpodobně dali.

Z různých zdrojů teď vylézají na povrch příběhy o atmosféře strachu. Je v lidech z tenisu zakořeněný do teď?

Ano, je to dlouhodobá atmosféra strachu, skepse a jakési rezignace. Proto odezva na naši iniciativu stále není až tak mohutná, jak bychom očekávali. Jsme stále v řádu desítek podnětů, i když čísla stoupají. Víme, že dříve hrozila každému neposlušnému nepřízeň vrchnosti, finanční postih či dokonce zrušení organizace. To už ale, věříme, je pryč. Každý, kdo má upřímný zájem českému tenisu pomoci, by se měl ozvat. Nejlépe vlastní cestou prostřednictvím svého oddílu a oblastní organizace, naši iniciativu ani nepotřebuje.

Tenisté Marek Gengel a Lukáš Rosol nám v rozhovorech popsali, jak pykali za to, když se nějakým způsobem ozvali proti svazu nebo se nechtěli plně podřídit. Znáte více podobných případů?

Nás historicky velmi zaráželo chování pana Kaderky jako reprezentanta českého tenisu vůči některým legendám našeho sportu, za všechny bych zmínil velmi nedůstojné chování vůči Martině Navrátilové, pánům Šmídovi a Složilovi nebo panu Kodešovi. Konkrétní případy jiných neznám, ale nepochybuji, že existují.

Jak rychle se vlastně zrodila myšlenka přijít s iniciativou Tenis bez krunýře?

Když kauza vyplavala na povrch a díky médiím bylo možné získat fragmenty z obvinění, oslovili mě přátelé znalí historie kolem turnaje Macha Lake Open. Při společné diskusi jsme si uvědomili, že problém není jen v možném selhání jednotlivce, ale zejména v systémovém prostředí, které vyšetřovanou činnost umožnilo a tolerovalo. Tuto základní úvahu jsme dali do kontextu s mými zkušenostmi z Macha Lake Open a došli k názoru, že jsme morálně povinni i odborně a informačně kvalifikováni pokusit se něco pro české tenisové prostředí udělat nad rámec mého osobního úsilí o obnovu turnaje Macha Lake Open.

Můžete popsat cíle iniciativy? Co si od ní slibujete?

Krátkodobým cílem je odvolání pánů Kaderky a Flégla a změna stanov ČTS tak, aby již nikdy žádný jednotlivec nemohl svaz ovládnout a byla nastavena standardní demokratická pravidla fungování. Ohledně volby nového prezidenta se domníváme, že je lepší vyčkat a vybrat kandidáta v běžném výběrovém řízení, přičemž nejprve by se k jeho osobě měly demokraticky vyjádřit oblastní svazy. Tyto naše konkrétní návrhy jsme již zaslali svazu. Dlouhodobě chceme, aby byla posílena role oblastních svazů a existovala platforma jakéhosi silného ombudsmana, kde se budou scházet a hlavně řešit podněty od oddílů i jednotlivých členů. Pak již nebude důvod, aby Iniciativa Tenis bez Krunýře existovala.

Jak velkým problémem je pro český tenis vracení dotací Národní sportovní agentuře?

To je téma zasluhující zvláštní pozornost. Vzhledem k výši částky by mělo nepochybně jít o velký problém. Já se aspoň tak na to dívám, neboť jako organizátor turnaje jsem se na všechny peníze od sponzorů díval jako na úsporu pro svaz, která může jít mládeži nebo prostě někam, kde jsou pro český tenis třeba. Jenže se mi zdá, že ten dluh zas až tak moc nikoho netrápí, protože ho vlastně nikdo neplatí z vlastní kapsy. Navíc se čím dál hlasitěji hovoří o tom, že až proběhne šetření NSA za roky 2022 a 2023, bude se muset vracet až několikanásobek dnešní částky. To může vyvolávat jistou apatii ve snaze věc řešit.

Agentura zatím vyzvala Český tenisový svaz k vrácení části dotace ve výši 29,7 milionu korun, protože ji použil v rozporu se stanoveným účelem. Vrácení téhle částky si představit dovedete?

Dovedu, v nějakém splátkovém kalendáři. Zruší se turnaje, přesvědčí sponzoři, seškrtají výdaje, svaz má i nějaký majetek. Běžný provoz a financování svazu a klubů však bude fungovat nadále. Nevěřím, že by stát chtěl svazu sáhnout na tyto fondy, to by bylo pro český tenis likvidační.

A co třeba uhradit 100 milionů?

To už v rámci běžné činnosti nepůjde, bude potřeba sponzor v kostýmu bílého rytíře. Nevím, co v této souvislosti vedení svazu nyní podniká a zda-li si v plném rozsahu uvědomuje podstatu a závažnost problému. Zatím ani není známo, zda svaz hodlá podniknout nějaké právní kroky k vymáhání škody po osobách, které ji způsobily. Uklidňujícím faktorem však může být skutečnost, že u všeho, co se nyní děje ve vedení, jsou podle mých informací právníci a manažeři generálního partnera, což by měla být záruka kvalifikovaného a transparentního přístupu.

Jak podle vás dopadne červnová valná hromada? Vidíte nějaké kandidáty na post předsedy a dokážete si představit, že bude možné sehnat někoho silného a "krunýřem" nezatíženého?

Každý kandidát na nového prezidenta ČTS bude muset podle našeho názoru nabídnout hlavně krizové manažerské zkušenosti, osobní integritu a schopnost reprezentovat, v neposlední řadě i nespojitost s bývalým vedením. V rámci svého programu by měl navrhnout konkrétní způsob řešení finanční situace. Najít takovéhoto člověka v dnešní podmínkách bude mimořádně obtížné, nehledáme celebritu, ale zkušeného pracanta. Trochu se obávám, aby v této situaci nedošlo ve snaze o rychlé řešení k faktické privatizaci svazu, kdy někdo velmi bohatý výměnou za řešení finančního problému bude chtít svaz prostřednictvím nominovaného kandidáta ovládnout.

Co navrhujete, aby k něčemu takovému nedošlo?

Navrhujeme, aby se na červnové valné hromadě ještě nový prezident nevolil a řízení svazu bylo dočasně svěřeno výkonnému výboru. Ten by do nové valné hromady, kterou lze svolat například za půl roku, ve standardním výběrovém řízení předvybral několik vhodných kandidátů. Ti by nejprve měli představit svůj program v rámci oblastních svazů a získat jejich podporu. Nejúspěšnější kandidát následně zvolen prezidentem ČTS na nové valné hromadě.

