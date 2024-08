Rivalita Američana s Čechy pokračuje. Prohrávám s klauny, naběhl si Tiafoe

Osmifinále tenisového turnaje v Cincinnati dnes nabídne třaskavý duel, druhý díl vznikající rivality mezi Francesem Tiafoem a Jiřím Lehečkou.Ambiciózní Američan letos ustoupil z pozic a nedávno zvedl v tenisovém světě nejedno obočí, když se nelichotivě vyjádřil o hráčích, s nimiž prohrál. Mezi nimi byl i jiný Čech Tomáš Macháč.

Frances Tiafoe je svéráz. Na jedné straně nabízí inspirativní příběh tenisty, který se do špičky dokázal dostat z velmi neprivilegovaného prostředí.

Dodnes dává k dobru historky o tom, jak nikdo v jeho okolí nevěřil, že by se "ten černý kluk v děravých botách z rodiny imigrantů ze Sierry Leone" někdy mohl stát profesionálním hráčem.

Na straně druhé však dělá rozruch provokativními výroky.

Naběhl si už v nepříliš úspěšné dokumentární sérii Break Point z produkce Netflixu, kde s neomezenou dávkou sebevědomí vyprávěl o tom, jak míří na samotný vrchol a porovnával se s absolutními legendami tenisu.

Výsledkem jeho pýchy byl pád.

Z desátého místa na světě, které dobyl v červnu minulého roku, viděl Tiafoe jen a pouze cestu vzhůru. Jenže jeho kariéra nabrala směr opačný a rodák z Hyattsville v Marylandu klesl až na chvost třetí desítky světového pořadí.

Potom si znovu nadělal pár nepřátel. Během letošního Wimbledonu upřímně popisoval své tenisové trápení, přitom ale mimochodem shodil mnohé své soupeře.

"Je to brutální. Nahoru a dolů. Pořád na to musím myslet. Doslova přesně před rokem jsem byl desátý na světě, dnes jsem na Wimbledonu sotva mezi nasazenými. Prohrávám s klauny. Nerad to říkám, ale budu upřímný," prohlásil.

Výčet těch, kteří si nevybíravý atak mohli vzít osobně, byl poměrně dlouhý, vzhledem k tomu, kolik zápasů Tiafoe letos prohrál.

Očividně překvapený a sklíčený byl například už v lednu na Australian Open po nečekané a vcelku jednoznačné porážce ve druhém kole s Tomášem Macháčem.

Na Čecha se během podání rukou u sítě skoro nepodíval, natož aby mu gratuloval k zaslouženému postupu.

V dalším průběhu sezony na něj vyzráli například jeho krajané Marcos Giron, Ben Shelton a Tommy Paul, Řek Stefanos Tsitsipas, dokonce dvakrát Němec Dominik Koepfer, Argentinci Pedro Cachín a Federico Coria nebo Australané Chris O'Connell a Rinky Hijikata.

Na Wimbledonu se přece jen přihlásila jeho lepší verze. Ve třetím kole zářil a dostal do pěti setů pozdějšího šampiona Carlose Alcaraze.

Olympiádu vynechal a od konce července už ladí formu na amerických betonech.

V Cincinnati, na generálce před US Open, touží po velkém výsledku. Ve druhém kole zničil semifinalistu Wimbledonu a bronzového medailistu z Paříže Lorenza Musettiho. V osmifinále se podruhé v kariéře potká s Lehečkou.

Před rokem na trávě ve Stuttgartu Tiafoe Čecha při cestě za titulem vyřadil. Po utkání mu ale vyjádřil respekt a sám mluvil o zrodu dlouhé a vypjaté rivality.

"Donutil mě, abych si tohle vítězství opravdu zasloužil. Je to skvělý hráč. Udělal v Austrálii čtvrtfinále grandslamu, je mladý. Sehrajeme spolu hodně bitev, budu s ním tvrdě válčit velice dlouho," předpovídal Tiafoe.

Druhý díl je tady. Dvaadvacetiletý Čech hraje první turnaj po tříměsíční pauze zaviněné únavovou zlomeninou obratle a hned ukazuje sílu. Ve druhém kole vyřadil světovou pětku Rusa Daniila Medveděva.

