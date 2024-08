Je to mrcha, varovali Lehečku. Čech si v těžkých chvílích nechal potetovat ruku

Jiří Lehečka musel kvůli nepříjemné únavové zlomenině obratle vynechat tři velké akce: Roland Garros, Wimbledon i olympijské hry. Teď je ale nejlepší český tenista zpět v kolotoči, hladový víc než kdy dřív. Při návratu v americkém Cincinnati hned vyhrál zápas a na prestižním turnaji vyzve hvězdného Daniila Medveděva.

"Je to úžasný pocit," hlesl dvaadvacetiletý tenista po úterní výhře nad Argentincem Marianem Navonem. A hned uklidňoval sebe i své fanoušky.

"Ze všeho nejdůležitější je, že jsem necítil žádnou bolest. Cítíl jsem se zdravě a skvěle po fyzické stránce. To, že jsem vyhrál, je jenom bonus," zářil Lehečka.

Ostrý zápas odehrál poprvé od 3. května, kdy se zranil během jednoho z nejdůležitějších duelů kariéry: semifinále velkého antukového turnaje v Madridu, kam se probojoval přes domácí legendu Rafaela Nadala nebo dalšího grandslamového vítěze Daniila Medveděva.

Náběh k životní formě byl ten tam během krátkého okamžiku plného bolesti.

Lehečka se musel v hlavě těžce vyrovnávat s krutým faktem, že přijde o dva grandslamy i olympiádu. Dva měsíce vůbec nevzal do ruky raketu.

"Zranění tohoto druhu je zlé, protože nemůžete dělat prakticky nic. Prostě jen ležet a občas trochu chodit. Všechny pohyby, na které jste zvyklý, máte zakázané. Vzít si do ruky raketu nebylo možné, stejně jako posilovna nebo běh. Jsem velmi aktivní člověk, takže to pro mě bylo mentálně hodně těžké," přiznal Lehečka v rozhovoru pro ATP.

Zákeřné zranění po čase už vůbec nebolelo, což českého tenistu svádělo k ativitě. Musel se ale držet zpátky, i když se cítil dobře.

"Říkal jsem všem, že mě nic nebolí, že můžu jít běhat. Ale doktoři mi řekli, že musím být velmi opatrný, protože tohle zranění je pěkná mrcha. Opravdu jsem tomu musel dát čas a jen odpočívat," přiblížil 35. hráč světa měsíce léčby.

Přečkat těžké chvíle mu pomáhal i Tomáš Berdych. Ten na Lehečku apeloval, aby nikam nespěchal a nenechal si hlavu zaplavit tenisem, když nemůže být na kurtu.

Tenista z Kněžmostu tak alespoň strávil dostatek času s rodinou a kamarády. A konečně si nechal udělat tetování, o kterém dlouho snil. Jeho pravou ruku nyní zdobí dvě propletené linie.

"Je to styl tetování, který se mi vždycky líbil. Nemá to speciální význam. Ale pro mě ty dvě linie symbolizují na jedné straně mou rodinu a přátele, na straně druhé pak můj tenisový život," vysvětlil Lehečka.

Na kurt se dostal poprvé až 7. července. S koučem Michalem Navrátilem si zahrál asi patnáct minut.

"Smáli jsme se přitom na sebe přes síť. Bylo to příšerné. Ale to je normální po takové době. Věděl jsem, že musím jít krůček po krůčku," řekl čtvrtfinalista Australian Open 2023.

Pro turnaj v Cincinnati proto nemá žádná očekávání, jen by rád nasbíral trochu herní praxe. Grandslamové US Open se totiž blíží velmi rychle, boje v New Yorku začnou už 26. srpna.