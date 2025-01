Jízlivé reakce Srbů? Lehečka otevřel téma "siláckých řečí". Nesouhlasím, vzkázal

Tři Češi mezi dvaatřicítkou nejlepších na Australian Open, jeden dokonce o kolo dál. Vystoupení českých tenistů v Melbourne nelze hodnotit negativně, byť se od nich v závěrečné fázi čekalo přece jen o trochu víc. Tomáš Macháč ani Jiří Lehečka ale nedokázali výrazněji potrápit fenomenálního Novaka Djokoviče.

Šlo o nesmírně zajimavou část pavouka. Už po losu úvodního grandslamu sezony bylo jasné, že pokud čeští tenisté v prvních kolech splní pozice favoritů, do cesty se jim postaví ikona všech tenisových ikon: Novak Djokovič.

Americký novinář Jon Wertheim tehdy překvapil bývalou světovou jedničku Andyho Roddicka, když v jeho podcastu odvážně predikoval ryze české osmifinále mezi Macháčem a Lehečkou.

Znamenalo to, že věřil v konec desetinásobného šampiona turnaje ve třetím kole proti Macháčovi.

"Značka CZE může být velmi brzy nová ITA," tvrdil Wertheim v odkazu na dominanci italského tenisu z posledních let.

Nebyl sám, kdo cítil z českých hráčů velké nebezpečí.

I další světoví experti po úvodních dvou kolech, kdy sedmatřicetiletý Djokovič vždy ztratil po setu proti hráčům ze druhé světové stovky, v očekávání velké senzace prohlašovali: Srb působí nevyrovnaně, Macháč pro něj bude úplně jinou výzvou, vždyť už ho loni porazil a letos je ještě lepší.

Jenže realita byla tvrdá a nemilosrdná.

Ve svém "obýváku" Roda Lavera působil sedmý hráč světa naprosto neotřesitelně a Čech jakoby od úvodu ani nevěřil, že by proti legendě mohl v utkání na tři vítězné sety uspět.

Lehečka v následném kole sice uhrál víc gamů než jeho krajan, jednou dokonce dostal Djokoviče do tie-breaku, i on ale padl ve třech setech a i tady duel postrádal potřebný náboj. Zkrátka to působilo, že srbský tenista vlastně nemůže prohrát.

Djokovič byl na kurtu "bohem", tenhle status se mu přitom snažil Lehečka před zápasem odejmout.

"Je to obyčejný člověk, žádný bůh. Věřím, že ho můžu klidně porazit," hlásil Čech, což mu po porážce řada zejména srbských fanoušků na sociálních sítích jízlivě připomínala.

Podle Lehečky ale nejde o nic špatného.

"Byl jsem nastavený na to, že chci jít na kurt vyhrát. Že se to nepovedlo, je věc druhá. Kdybych tam šel s tím, že je Novak nedotknutelná modla, tak by to nemělo smysl. Samozřejmě někdo může tvrdit, že to jsou zbytečné silácké řeči, ale já s tím nesouhlasím," citoval Tenisový svět Lehečkova slova.

"Je to přirozené sebevědomí, které hráč musí mít k tomu, aby hrál tenis na té nejvyšší úrovni," vysvětlil třiadvacetiletý čtvrtfinalista Australian Open z roku 2023.

Setkání s Djokovičem ve velké aréně označil za neocenitelnou zkušenost. Srb mu názorně ukázal, v čem je výjimečný.

"On nehraje extrémně rychle, ale je úžasný v taktice. Když už mi přišlo, že jsem na něj vyzrál, tak jsem z jeho hry vycítil, že on to ví. Já jsem nevěděl, že on ví, že já vím. A jeho údery mají opravdu neskutečnou délku. U všech ostatních tenistů cítím, že když se mi povede dobrý úder, tak očekávám malinko kratší míč, ze kterého bych mohl přejít do tlaku a agresivního stylu hry. U něj ne," vysvětlil Lehečka, který po turnaji v žebříčku poskočí na 24. místo.