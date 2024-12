Rekord, o který Češi nestáli. Dosáhli na něj v závodu mužů i žen

Tenhle rekord Čechy určitě netěší. A už vůbec ne, že na něj dosáhli při stíhačkách biatlonového Světového poháru v Annecy v závodech mužů i žen. Mikuláš Karlík a Lucie Charvátová minuli shodně dokonce osm terčů, nikdo z obou pelotonů nenadělal na střelnici víc chyb. Karlíka omyly odsunuly na úplně poslední místo ve výsledkové listině, Charvátová se kvůli nim propadla o 27 příček.

Lucie Charvátová | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Charvátová, ve sprintu na devatenácté pozici nejlepší česká žena, si stíhací závod pokazila hned na úvodní položce.

Udělala tři chyby, při třetí střelbě dokonce trefila jediný terč z pěti, a přestože na poslední střelecké zastávce naopak ani jednou neminula, musela se spokojit se 46. místem.

Karlík zapsal bilanci chyb 2 - 0 - 4 - 2 a dojel beznadějně poslední, na Chorvata Crnkoviče před sebou ztratil minutu.

Nejlepší z Čechů brali shodně 29. místo. Obsadili ho Tereza Voborníková i Vítězslav Hornig, oba se dvěma omyly na střelnici, vždy po jednom při položkách ve stoje.

Zatímco Voborníková udržela po sprintu totožnou příčku, Hornig si výrazně polepšil. Do stíhačky totiž vyrážel až jako 46. v pořadí.

"Těch dvou chyb na stojce je škoda. Mrzí to, byly to dvě těsné ranky," posteskl si v České televizi.

"Ale konečně jsem měl jistotu na ležkách, proměnilo se to ve dvě nuly. Na trati jsem se cítil silný. Spokojenost," pochvaloval si.

Michal Krčmář udělal pět chyb a propadl se o čtyři místa na 37. pozici. Kvůli nemoci dnes nestartoval nejlepší český muž ve čtvrtečním sprintu Jonáš Mareček.

Bö se dotáhl na Fourcadea

Vyhráli Nor Johannes Thingnes Bö a Němka Franziska Preussová. Pětinásobný vítěz celkového hodnocení SP Bö se po druhé položce osamostatnil v čele závodu a navzdory jedné chybě na závěrečné střelbě suverénně zvítězil.

Ve Světovém poháru, tedy bez závodů olympijských her a mistrovství světa, které se do klasifikace seriálu nezapočítávaly, má 79. triumf mezi jednotlivci a vyrovnal na druhé příčce historických tabulek Francouze Martina Fourcadea.

Historické tabulky vede Nor Ole Einar Björndalen s 94 výhrami. Ten je nejúspěšnějším biatlonistou, i pokud jde o vítězství na všech velkých závodech. Tam má 95 triumfů, Bö se dnes dostal na 88.

Jediným biatlonistou s čistou střelbou byl domácí Francouz Eric Perrot, jenž se díky tomu posunul na druhé místo. Na Böa ztratil 27,6 vteřiny.

Třetí skončil další Francouz Emilien Jacquelin. Vítěz sprintu Nor Martin Uldal se po šesti chybách propadl až na 21. příčku.

V ženském závodě nechala Preussová hned na první položce daleko za sebou domácí vítězku sprintu Justine Braisazovou-Bouchetovou, která na rozdíl od ní musela na jedno trestné kolo.

Třicetiletá Němka udělala celkově jen jednu chybu a zvítězila o 27,3 vteřiny před Francouzkou Julií Simonovou. Na třetí příčku se ze šestého místa díky bezchybné střelbě posunula Němka Vanessa Voigtová.

V neděli se v Annecy uskuteční závody s hromadným startem, do nichž se při absenci zraněné Markéty Davidové nikdo z českého týmu nekvalifikoval.

Davidová na operaci zatím nejde

Dlouhodobě nejlepší česká žena dnes oznámila, že na operaci kvůli vyhřezlé ploténce zatím nepůjde. Mistryně světa ve vytrvalostním závodu z roku 2021 uvedla, že se konzervativní léčba vyvíjí dobře a bude v ní pokračovat.

Sedmadvacetiletá Davidová v této sezoně vyhrála sprint v Kontiolahti a minulý týden skončila pátá ve stíhačce v Hochfilzenu. Kvůli bolestem zad pak v Rakousku vynechala nedělní štafetu a místo do Francie zamířila do Prahy na vyšetření.

Magnetická rezonance odhalila vyhřezlou ploténku a ve hře byla i operace. Konzervativní léčba ale zabírá. "Zatím se to ubírá správným směrem, a tak dáváme plotýnce šanci to zvládnout konzervativně," napsala Davidová na Instagram.

Pokud bude konzervativní léčba úspěšná, mohla by se ještě v této sezoně vrátit do Světového poháru. Zatím se musí vyrovnávat s nucenou pauzou.

"Asi moje nejdelší nakázané volno v životě. Nová situace pro mě, a tak se učím s ní pracovat. Mám kolem sebe spoustu odborníků, se kterými můj stav řešíme každý den," řekla jednička českého biatlonového týmu.

Přiznala, že diagnózu nenesla snadno. "Trošku jsem si pofňukala, ale už jsem připravená se s tím poprat. Snažím se být trpělivá, dát tělu co nejvíc prostoru se s tím vyrovnat a radovat se z malých pokroků (jako třeba že můžu skoro bezbolestně chodit)," dodala.

Lékař českých biatlonistů Libor Vítek tento týden uvedl, že pokud by konzervativní léčba byla úspěšná, mohla by se vrátit k závodům v polovině ledna.

Davidová tak nejspíš vynechá i povánoční závody v Oberhofu, které se budou konat od 9. ledna. Jiné německé středisko Ruhpolding bude elitní biatlonisty hostit od 15. ledna. Světový šampionát v Lenzerheide začne 12. února.

SP v biatlonu v Annecy (Francie) - stíhací závody:

Muži (12,5 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 31:25,4 (1 tr. okruh), 2. Perrot -27,6 (0), 3. Jacquelin (oba Fr.) -47,5 (2), 4. Sörum (Nor.) -27,5 (2), 5. Samuelsson (Švéd.) -1:03,6 (5), 6. Laegreid (Nor.) -1:05,0 (3), …29. Hornig -2:28,6 (2), 37. Krčmář -3:02,6 (5), 58. Karlík -6:33,7 (8), Mareček (všichni ČR) nestartoval.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 21 závodů): 1 J. T. Bö 504, 2. Laegreid 399, 3. Jacquelin 348, 4. Perrot 338, 5. Samuelsson 323, Sörum 265, …27. Hornig 93, 35. Krčmář 55, 36. Mareček 54, 68. Štvrtecký (ČR) 1.

Ženy (10 km): 1. Preussová (Něm.) 29:09,9 (1), 2. Simonová (Fr.) -27,3 (2), 3. Voigtová (Něm.) -44,3 (0), 4. Richardová (Fr.) -50,4 (1), 5. Krikeeideová (Nor.) -54,1 (1), 6. E. Öbergová (Švéd.) -57,0 (2), …29. Voborníková -2:19,7 (2), 46. Charvátová (obě ČR) -4:19,8 (8).

Průběžné pořadí (po 7 z 21 závodů): 1. Preussová 490, 2. E. Öbergová 337, 3. Jeanmonnotová (Fr.) 325, 4. Voigtová 307, 5. Simonová 270, 6. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 252, …9. Davidová 223, 39. Voborníková 45, 48. Charvátová 34, 50. Jislová 31, 68. Otcovská (všechny ČR) 9.