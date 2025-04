Kopecký vyměnil spolujezdce. Hovorka mu loni pomáhal sebrat titul

S cílem znovu získat titul mistra České republiky v automobilových soutěží vstoupí do nové sezony Jan Kopecký.

Zkušený pilot před rokem nestačil na Dominika Stříteského a nerozšířil sbírku deseti domácích titulů.

V tomto roce bude Kopecký nově jezdit s navigátorem Jiřím Hovorkou, i nadále ale bude usedat do vozu Škoda Fabia RS Rally2.

"Na novou sezonu se už moc těším. Neřekl bych, že bude náročná. Bude krásná," řekl Kopecký, jenž loni prohrál se Stříteským o 46 bodů.

Úřadující šampion ale letos titul obhajovat nebude, neboť se rozhodl zaměřit na mistrovství Evropy a v Česku se představí jen na třech rallye.

"Jsem rád, že jsou tady mladí a rychlí kluci a jeden z nich nás loni porazil. Budeme se snažit být co nejrychlejší, abychom titul letos urvali. Nebude to ale jednoduché," podotkl třiačtyřicetiletý pilot.

Kopecký v minulých letech jezdil v posádce s Janem Hlouškem, nyní ale vedle něj usedne Hovorka, jenž dříve spolupracoval se Stříteským.

"Když jsem se dozvěděl, že Jirka nepojede s Dominikem, začal jsem přemýšlet o tom, že bychom mohli jet společně. Známe se hodně dlouho, začínal u nás v týmu jako mechanik a pak se vypracoval na skvělého navigátora. Jsem rád, že jsme se domluvili na spolupráci, začíná pro nás nová kapitola," řekl Kopecký.

Po minulé sezoně přitom hrozilo, že Kopecký ukončí úspěšnou kariéru.

"Je pravda, že jsem to zvažoval. Staršímu klukovi, Pepovi, bude šest roků a v září půjde do školy. A Honzík ho dohání. Jsou čilí, chtějí být s námi a já se jim chci věnovat, což nejde, když jsem pořád pryč," vysvětlil důvody, proč uvažoval o odchodu do rallyeového důchodu.

I proto, že tým "šlape", se ale rozhodl pokračovat. "Partneři se vyjádřili, že mají zájem nás i nadále podporovat, za což jim děkuji. Kdybych musel shánět nové, asi bych už do toho nešel," přiznal Kopecký.

Roli podle něj ale hraje i skutečnost, že jej závodění stále baví a naplňuje. "Navíc i kluci chtějí, abych závodil. Jezdí za mnou na všechny závody, a když se vracím do servisu a vidím ty rozjasněné úsměvy a jak chtějí pomáhat mechanikům, tak to rozhodlo, že do toho jdu," řekl Kopecký.

Radost z přesunu do týmu Agrotec Škoda Rally měl i Hovorka. "Pro mě to bylo až dojemné. Moje touha závodit začala v roce 2002, kdy jsem nastoupil do dílny týmu rodiny Kopeckých, a nikdy by mě nenapadlo, že budeme jezdit spolu," přiznal Hovorka, jehož vedle Stříteského nahradil slovenský navigátor Igor Bacigál.

Český šampionát odstartuje v závěru dubna, kdy se uskuteční Rallye Šumava Klatovy. Kopecký se ještě předtím představí příští týden na Rallye Morava, která je součásti série v rallyesprintu.