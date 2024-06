Real má rekordní patnáctý triumf v Lize mistrů. Dortmund ve finále zradila muška

Fotbalisté Realu Madrid porazili ve finále Ligy mistrů Dortmund 2:0 a připsali si patnáctý triumf v soutěži, jímž vylepšili vlastní rekord. Utkání hrané v londýnském Wembley rozhodli brankami v 74. a 83. minutě Dani Carvajal a Vinícius Júnior.

"Bílý balet" v novodobé historii LM vyhrál i deváté finále, do něhož postoupil; naposledy neuspěl s Liverpoolem v roce 1981 ještě v Pohárů mistrů evropských zemí (PMEZ).

Borussii se nepodařilo navázat na dosud jediný triumf v LM z roku 1997. Finále ve Wembley prohrála i před 11 lety s německým rivalem Bayernem Mnichov.

Také trenér Realu Carlo Ancelotti vylepšil vlastní rekord, jelikož s pěti triumfy v LM je historicky nejúspěšnějším koučem. S Realem ovládl soutěž potřetí, dvakrát se mu to povedlo s AC Milán, s nímž dvakrát vyhrál i jako hráč. Luka Modrič s Carvajalem se šestým triumfem v soutěži vyrovnali dosavadnímu rekordmanovi a legendě "Bílého baletu" Pacu Gentovi.

Duel byl mimořádný pro záložníky Bellinghama, Reuse a Kroose. První jmenovaný přišel do Madridu před aktuálním ročníkem právě z Borussie.

"Je to nejlepší večer v mém životě. Sezona se dá označit za dokonalou. Lépe jsem si ji vysnít nemohl. Je to ohromná týmová práce," citoval Bellinghama web UEFA.

Jeho bývalý spoluhráč Reus, jenž v pátek oslavil 35. narozeniny, se po finále po 12 letech s dresem Dortmundu rozloučil. Do hry naskočil v 72. minutě. Čtyřiatřicetiletý Kroos zase odehrál poslední duel na klubové úrovni, po letním mistrovství Evropy ukončí kariéru.

Úvodnímu výkopu předcházelo vystoupení rockera Lennyho Kravitze. Začátek utkání přerušili dva fanoušci, kteří vtrhli na hřiště a pak už se hrálo. V prvním poločase hrozila především Borussia.

V 21. minutě Hummels našel za obranou Realu Adeyemiho, který si obehrál brankáře Courtoise, ale dostal se z úhlu a zakončení mu nevyšlo. Následně Maatsen našel Füllkruga, jenž v pádu trefil tyč. Courtois vyrazil Adeyemiho střelu a Füllkrugovi dorážka z těžké pozice nevyšla. Sabitzerův skákavý pokus z dálky gólman Realu vyrazil na roh.

"Musím být upřímný, Dortmund byl v prvním poločase lepší. Mohl vést o dva nebo tři góly," prohlásil Bellingham.

Po změně stran Kobel vytáhl Kroosův přímý kop. Na opačné straně Courtois zakročil proti Füllkrugově hlavičce po Adeyemiho centru. Real začal stupňovat tlak a v 74. minutě otevřel skóre. Carvajal si naběhl na Kroosův centr z rohového kopu a hlavou skóroval. V LM se trefil poprvé od sezony 2015/16.

Pojistku mohl přidat Bellingham, jenže stoper Schlotterbeck jeho střelu tečoval těsně vedle branky. Neuspěli ani Kroos s Camavingou, Vinícius Júnior už ale ano. Obránce BVB Maatsen rozehrál přímo na Bellinghama a ten nahrál brazilskému útočníkovi, který se už nemýlil. Se šesti góly se stal nejlepším střelcem týmu v této sezoně LM. Míč do sítě ještě dostal na druhé straně Füllkrug, jeho radost z kontaktní branky ale překazil ofsajd.

"Teď jsme zklamaní, což je po zápase, v němž jsme měli takovou šanci, normální. Proti Realu Madrid si pravděpodobně nevytvoříte tolik příležitostí. My je ale měli a měli jsme z nich vytěžit víc. Stoprocentně je to ale obrovský úspěch, že jsme se do finále dostali. Dokázali jsme, že umíme hrát na špičkové mezinárodní úrovni," prohlásil Kobel.

Finále fotbalové Ligy mistrů v Londýně:

Borussia Dortmund - Real Madrid 0:2 (0:0)

Branky: 74. Carvajal, 83. Vinícius Júnior. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič - Kajtazovič (video, všichni Slovin.). ŽK: Schlotterbeck, Sabitzer, Hummels - Vinícius Júnior. Diváci: 86.212.

Dortmund: Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Can (80. Malen), Sabitzer - Sancho (87. Bynoe-Gittens), Brandt (80. Haller), Adeyemi (72. Reus) - Füllkrug. Trenér: Terzic.

Real: Courtois - Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy - Valverde, Camavinga, Kroos (85. Modrič) - Bellingham (85. Joselu) - Rodrygo (90.+1 Militao), Vinícius Júnior (90.+4 Vázquez). Trenér: Ancelotti.